휴일 아침부터 영하권…중부엔 비·눈까지

북쪽에서 유입된 찬 공기의 영향으로 휴일인 오늘(8일)도 때 이른 추위는 이어지겠습니다.



현재 지도에 남색을 띠는 대부분 내륙 지역이 영하권 기온을 보이는 곳이 많고요.



현재 서울도 3.5도로 평년을 3도가량 밑돌고 있습니다.



이에 내륙 곳곳에 서리가 내리거나 물이 어는 곳이 있어 농작물 관리 유의하셔야겠습니다.



자세한 지역별 현재 기온 홍성이 영하 0.6도, 춘천과 대전 0.3도 가리키고 있고요.



오늘 한낮에 서울 7도, 대전 11도에 머물며 종일 쌀쌀하겠습니다.



옷차림 따뜻하게 해 주셔야겠습니다.



한편 오늘 중부 지방을 중심으로 비가 조금 내리겠습니다.



당수는 낮에 중북부 지역부터 시작돼 늦은 밤에는 대부분 잦아들겠습니다.



비의 양은 중부와 경북 북부에 5mm 내외로 양이 많지 않겠고요.



다만 기온이 낮은 강원 산지에는 1cm 안팎의 눈으로 내려 쌓일 수 있겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



대기가 건조한 동해안 지역은 산불 등 화재예방에 신경 써주셔야겠습니다.



내일은 남부지방과 제주에 비가 내리겠고요, 추위는 다음 주 중반에 조금 누그러지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)