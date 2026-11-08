미래에셋증권도 뚫렸다…3만 9천 명 정보 유출

<앵커>



국내 최대 증권사인 미래에셋증권에서 고객과 임직원 등 3만 9천 명의 정보가 유출됐습니다. 금융당국이 전 금융사의 보안을 전수 점검하겠다고 나선 가운데, 또 다른 해킹 사고가 확인되면서 보안 관리에 대한 우려가 커지고 있습니다.



엄민재 기자가 보도합니다.



<기자>



미래에셋증권에 외부 공격이 들어온 것은 지난 4일과 5일 이틀이었습니다.



4일에는 스마트폰에서 고객 인증을 해 접속하는 서비스가, 5일에는 사내 업무망이 뚫렸는데, 이 과정에서 고객 3천800여 명의 계좌번호가 유출됐고 퇴직자를 포함한 임직원 3만 5천255명의 이름과 사번, 일부 연락처도 빠져나갔습니다.



회사 측은 다만 고객의 예금주명과 같은 민감 정보는 유출되지 않았다고 설명했습니다.



[미래에셋증권 관계자 : 유출 정보 내 고유 식별 정보와 개인 민감 정보 등은 없는 것으로 확인됐습니다. 사고 원인을 분석해 재발하지 않도록 최선을….]



미래에셋그룹에서는 지난달 26일 미래에셋생명을 시작으로 보름도 안 되는 사이 이곳 미래에셋증권까지 계열사 4곳이 잇따라 외부 공격을 받았습니다.



지난 3일 기준 금융회사 37곳에서 40건의 침해 사고가 신고됐고, 정보 유출은 47만 3천여 건에 달할 만큼 금융권 해킹사고는 전방위적으로 확산하고 있습니다.



이에 따라 금융당국이 580여 개 금융회사의 보안체계를 전수 점검한다고 대책을 발표했지만 실효성에 대한 의문은 커지고 있습니다.



[곽진/아주대 사이버보안학과 교수 : (그동안은) 전수 점검하고 몇 건 조사를 했다고 끝나는 경우가 좀 많았었습니다. 주기적인 점검, 상시 점검·재검증을 통해서 계속해서 기능 자체가 유지가 되고 있는지에 대해서 확인을 해야….]



당국은 미래에셋증권 점검 결과 위법 사항이 확인되면 정식 검사로 전환할 방침입니다.



회사 측은 미래에셋증권을 사칭하는 전화나 문자, 이메일에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.



(영상취재 : 신진수, 영산편집 : 이승희, 디자인 : 서승현)