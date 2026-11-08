프랑스 4주째 대규모 주말 시위…학생·노동자 프랑스 주요 도시 집결

▲ 7일(현지시간) 프랑스 파리에서 고물가 시위가 열리는 가운데 경찰들이 불타는 쓰레기통 옆을 지나가고 있다.

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물가 급등과 열악한 교육 여건에 항의하는 학생들과 노동자들이 또다시 대거 거리로 나서면서 현지시간 7일 파리를 비롯한 프랑스 주요 도시에서 4주째 대규모 주말 시위가 이어졌습니다.프랑스의 주요 노동조합, 학생 단체, 8년 전 고물가에 항의하는 반정부 시위의 선봉에 섰던 '노란 조끼' 운동 소속 시위대가 오전부터 도심 주요 광장에 속속 결집했습니다.다만, 노조의 총파업을 겸해 당국 추산 60만 명이 모였던 이틀 전 시위 직후에 열렸기 때문인지 이날 시위 인파는 이전 주말에 비해 수가 상당히 줄어든 가운데, 전반적으로 평온한 분위기 속에서 진행되고 있다고 당국은 밝혔습니다.당국은 전국적으로는 이날 시위에 최대 17만 명, 파리에서는 6만 명이 참가할 것으로 예상하면서, 지난달 17일과 같은 방화와 상점 약탈 행위 같은 폭력 사태가 재연되는 것을 막기 위해 경찰 병력 7만 명을 전국에 배치하고, 장갑차와 물대포도 동원했습니다.경찰은 시위대의 본격적인 행진이 시작되기 전 파리 근교의 기차역 등에서 1만 5천여 건의 검문을 실시하고, 18명을 체포했다고 밝혔습니다.행진이 시작된 뒤에도 시위대는 음악을 연주하고, 노래를 하는 등 평온하고, 통제된 분위기가 두드러진 것으로 전해졌습니다.다만, 프랑스 대통령 관저인 엘리제궁, 하원과 인접한 콩코르드 광장 주변에는 노란 조끼 운동 시위대가 노조, 학생 단체와 별개의 미인가 집회를 열겠다고 밝히며 긴장감이 고조됐습니다.당국은 콩코르드 광장 주변에 시위대가 접근하는 것을 막기 위해 대규모 경찰 병력을 배치하고 삼엄한 경계를 펼친 것으로 전해졌습니다.노란 조끼 운동 측은 당국이 강경 대응으로 국민들의 시위권을 억압하고 있다면서, 이에 대한 항의 차원에서 금지된 집회를 강행하겠다고 천명하며 '시민 불복종'을 촉구했다고 AFP는 전했습니다.프랑스 당국은 지난 9월 하순 열악한 교육 환경에 분노한 고교생들의 항의 시위에 지나치게 강경하게 대응해 부상자가 속출했다는 비판 여론이 일자, 경찰의 폭력 행사 의혹과 관련해 수십 건의 내부 조사에 착수하기도 했습니다.프랑스 제3 도시 리옹에서는 당국이 안전 위협 고조를 이유로 집회를 금지한 가운데 고물가에 항의하는 시위대를 향해 경찰이 최루가스를 발사하는 등 산발적인 충돌도 발생했다고 현지 BFMTV 방송은 보도했습니다.고등학생들이 불을 댕긴 이번 프랑스 시위는 대학생, 고물가에 항의하는 노동자와 공무원, 일반 시민까지 합세하면서 전국적으로 확산돼 수주째 멈출 기미를 보이지 않고 있습니다.학생 단체와 교사 단체들은 교육 예산 증액을 요구하면서 정부에 대한 압박을 끌어올리기 위해 오는 10일 새로운 시위에 나설 것을 촉구했습니다.극우 세력의 급부상 속에 대선을 채 반년도 남겨놓지 않은 프랑스 정부는 성난 민심을 하루 빨리 진정시키는 것이 절실하지만, 막대한 국가부채로 인해 시위대의 요구를 온전히 수용할 여력이 없는 상황입니다.이런 가운데, 세바스티앙 르코르뉘 총리는 10일 노조와 사용자 단체 대표들과 만나 임금 인상, 물가 등의 문제를 논의할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)