폴란드 제2도시 크라쿠프서 총기 난사…"6명 사망·15명 부상"

▲ 7일(현지시간) 총격 사건으로 다수의 인명 피해가 발생한 폴란드 크라쿠프 중심 광장

폴란드 제2 도시 크라쿠프 한복판에서 현지시간 7일 총격 사건이 발생해 다수의 인명 피해가 발생했다고 로이터 등 외신이 보도했습니다.현지 당국은 현재까지 확인된 사망자가 6명이며, 부상자는 15명이라고 밝혔습니다.경찰에 따르면, 신원이 확인되지 않은 총격범이 이날 오후 3시쯤 크라쿠프 중심가의 중앙광장에서 차량에 탄 채 사람들을 향해 총기를 난사했고, 도주를 시도하던 중 현장에서 체포됐습니다.경찰은 차량 1대가 중앙광장에서 보행자들을 향해 무차별적으로 총격을 가하고 있다는 신고를 받고 현장에 출동했습니다.전투복 분위기의 옷을 입고, 군용 장총을 난사한 총격범은 경찰과 대치하면서 총격을 주고받던 중 피격돼 병원으로 이송됐고, 이 과정에서 경찰관 2명도 총상을 입었다고 경찰은 설명했습니다.경찰은 폴란드 국적자인 총격범이 단독으로 범행을 저지른 것으로 파악하고 있으며, 그의 차량에서 탄약을 포함해 다수의 무기를 발견했다고 덧붙였습니다.도날트 투스크 폴란드 총리는 엑스에 "오늘 크라쿠프에서 일어난 일은 폴란드 전역을 뒤흔들었다"며 경찰이 이번 사건의 배후와 정황에 대해 조사하고 있다고 적었습니다.투스크 총리는 사태 파악과 대처를 위해 사건 현장인 크라쿠프로 출발했다고 덧붙였습니다.유럽연합은 크라쿠프 사건을 "비극"이라고 표현하면서 폴란드에 연대를 표명했습니다.폴란드 크라쿠프는 인구 80만 명의 유서 깊은 도시로 구도심 전체가 유네스코 세계유산으로 지정돼 연간 1천500만 명의 관광객이 몰리는 곳입니다.사건이 벌어진 구도심의 중앙광장은 유럽에서 가장 큰 중세 시대 광장 가운데 하나로 꼽힙니다.(사진=AP, 연합뉴스)