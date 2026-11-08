젤렌스키 "북한 KN-23 미사일, 우크라 에너지 시설 공격에 사용"

▲ 러시아 공습으로 파괴된 우크라이나 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 밤사이 자국 에너지 시설 등을 겨냥한 러시아의 공습에 북한 KN-23(화성-11가) 미사일이 사용됐다고 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 현지시간 7일 엑스에 "예비 조사 결과에 따르면, 피해를 본 주요 에너지 시설 가운데 한 곳에 북한이 제조해 공급한 KN-23 미사일이 사용된 것으로 나타났다"고 적었습니다.젤렌스키 대통령은 "생명을 파괴하는 데 '서비스'를 제공하는 전 세계 모든 이들에 대한 국제 제재 체제를 대폭 강화해야 한다는 또 하나의 증거"라고 주장했습니다.이날 러시아의 공격 이후 상황과 피해 복구 노력에 관한 관계기관 조정 회의를 주재한 젤렌스키 대통령은 밤사이 발사된 러시아 미사일 36발 가운데 4발만 격추됐다며 패트리엇 방공체계용 요격미사일 부족을 거듭 호소했습니다.그러면서 러시아가 다음 주 우크라이나, 미국과 3자 협상을 앞두고 우크라이나와 그 인프라에 대한 공격을 강화함으로써 우크라이나와 동맹국의 입장에 압력을 가하려 한다고 주장했습니다.젤렌스키 대통령은 또 최근 도널드 트럼프 미국 행정부 일각에서 제기되는 것으로 알려진 '유럽과 러시아를 아우르는 안보 인프라' 논의에 대해 "단순하지 않고 위험할 수 있다"고 우려했습니다.젤렌스키 대통령은 CNN 인터뷰를 엑스에 옮긴 글에서 "러시아가 유럽의 새 안보 체제에 관한 논의를 하려 하는 것은 위험하다"며 "우리는 '얄타 2.0'을 원하지 않는다. 우리는 러시아에 의해 분단되고 싶지 않다"고 덧붙였습니다.젤렌스키가 언급한 '얄타'는 제2차 세계대전 종전을 앞두고 미국·영국·소련 3국 정상이 만나 전후 질서를 논의한 얄타회담을 언급한 것으로 해석됩니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 5일 백악관에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 특사인 키릴 드미트리예프와 만난 이후 러시아-우크라이나 전쟁이 곧 끝날 것이라면서 우크라이나를 넘어 유럽 전체를 포괄하는 광범위한 합의가 있을 수 있다고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)