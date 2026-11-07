종전 협상 앞둔 러·우크라, 대규모 미사일·드론 공격

▲ 7일(현지시간) 우크라이나 키이우에서 러시아의 미사일 공격으로 부서진 유치원

우크라이나와 러시아가 다음 주 미국과 3자 협상을 준비하는 가운데 양측이 서로를 겨냥한 대규모 공격을 이어가고 있습니다.우크라이나에서는 러시아의 미사일·드론 공격으로 최소 9명이 다치고 5개 지역에서 정전이 발생했으며, 러시아도 주민 1명이 숨지고 정유 공장 등이 공격받았습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지시간 7일 엑스를 통해 러시아가 밤사이 수도 키이우와 주변 지역을 향해 탄도미사일 36발을 발사했으며 드론 172대를 동원해 공격했다고 밝혔습니다.러시아의 이번 공격은 여러 주에서 변전소가 파손되는 등 에너지 시설을 주된 공격 목표로 삼았으며 유치원도 공격받아 어린이 1명이 다치는 등 모두 9명이 부상했다고 젤렌스키 대통령은 전했습니다.젤렌스키 대통령은 "러시아가 수백만 명이 사는 도시 키이우와 우크라이나 전역을 암흑에 빠뜨리려 할 때 우크라이나가 홀로 이에 맞서도록 내버려 둬서는 안 된다"며 미국의 지원 확대와 러시아에 대한 제재 강화를 촉구했습니다.우크라이나 에너지부는 이날 성명에서 러시아의 에너지 시설 공격으로 드니프로페트로우스크주, 도네츠크주, 키이우주, 지토미르주, 하르키우주 등 5개 주에서 전력 공급이 중단된 상태라고 밝혔다고 AFP 통신은 전했습니다.키이우시는 드니프로강을 가로지르는 북부 교량이 공격받아 통행을 차단했다고 밝혔습니다.비탈리 클리치코 키이우 시장은 "수도의 에너지 공급 상황은 매우 어려우며, 도시의 난방과 수도 공급 시스템에도 영향을 미치고 있다"고 AP에 말했습니다.러시아 국방부는 이날 성명에서 키이우 북부 교량이 우크라이나군을 위한 무기와 군용 장비, 특수 장비 수송에 이용되고 있다고 주장하며 공격 사실을 확인했습니다.러시아 국방부는 또 키이우에서 플라밍고 미사일을 생산하는 산업시설과 발전소, 변전소를 공격했으며 키이우주 일대에서는 탄약과 폭발물, 화약을 생산하는 공장을 타격했다고 덧붙였습니다.우크라이나 긴급구조 당국은 지난 3일 우크라이나 남부 자포리자주 코미슈바하에 있는 구호물자 배급센터에서 3t급 폭탄 여러 발을 동원한 러시아의 공격으로 숨진 희생자가 55명으로 늘었다고 밝혔습니다.아직 수십 명이 실종된 상태로 구조 당국은 수색을 계속하고 있습니다.한편, 러시아에서는 벨고로드주에서 한 민가가 우크라이나 드론의 공격을 받아 주민 1명이 사망했다고 현지 당국이 7일 밝혔습니다.러시아 국방부는 밤사이 벨고로드주를 포함한 10개 지역에서 우크라이나 드론 411대를 격추했다고 밝혔습니다.또 사라토프 정유공장과 오룔의 상업용 창고와 생산시설도 파손됐다고 지역 행정 당국이 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)