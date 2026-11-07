'트리플 악셀' 피겨 이해인, 올 시즌 처음 출전한 시니어 그랑프리서 동메달

▲ 이해인

피겨 스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 올 시즌 처음 출전한 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리에서 동메달을 따냈습니다.이해인은 7일 중국 선전의 선전 유니버시아드 센터에서 열린 2026-2027 ISU 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 '컵 오브 차이나' 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 76.77점에 예술점수(PCS) 66.53점을 합쳐 143.30점을 받았습니다.전날 쇼트프로그램에서 67.49점을 받았던 이해인은 프리스케이팅 점수를 합쳐 총점 210.79점을 기록, 지바 모네(일본·224.48점)와 중립 선수 자격으로 출전한 러시아의 알렉산드라 이그나토바(221.27점)에 이어 3위를 차지했습니다.이해인이 시니어 그랑프리 시리즈에서 시상대에 오른 것은 이번이 처음입니다.주니어 그랑프리 무대에선 금메달 2개와 동메달 1개를 따냈던 이해인은 시니어 무대로 올라온 뒤 4대륙 선수권 대회(2022년 은메달·2023년 금메달)와 세계선수권(2023년 은메달)에서 시상대에 올랐지만 시니어 그랑프리 무대에선 좀처럼 메달 사냥에 실패하다 이번에 첫 메달을 동메달로 장식했습니다.이해인은 고난도 트리플 악셀(공중 3회전반)을 앞세워 '메달 갈증'을 풀었습니다.어제(6일) 쇼트프로그램에서 트리플 악셀에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정을 받았던 이해인은 프리스케이팅에선 기본점 8점에 수행점수(GOE) 1.60점을 추가하며 완벽하게 처리했습니다.이해인은 이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프(기본점 10.10점)에선 두 번째 점프가 쿼터 랜딩 판정이 나와 GOE 0.84점을 깎인 게 아쉬웠습니다.세 번째 점프 과제인 트리플 살코(기본점 4.30점·GOE 0.92점)를 깔끔하게 처리한 이해인은 플라잉 카멜 스핀(레벨4)과 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)으로 전반부 연기를 마무리했습니다.이해인은 가산점 구간에서 시도한 트리플 플립-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프(기본점 13.09점)에서 GOE 0.38점을 챙겼고, 이어진 트리플 러츠(기본점 6.49점)와 트리플 플립(기본점 5.83점)에서도 각각 0.93점과 0.98점의 GOE를 얻었습니다.스텝 시퀀스를 레벨4로 처리한 이해인은 코레오 시퀀스와 코레오 스핀으로 연기를 마무리했습니다.(사진=연합뉴스)