[날씨/XR] 곳곳 '영하권'…다음 주 초까지 춥다

북서쪽에서 찬 공기가 남하해 절기상 입동인 오늘(7일) 곳곳에서 영하권의 추위가 나타났습니다.



서울의 최저 기온도 0.4도까지 낮아졌고 찬 바람까지 강하게 불면서 체감온도는 영하 2도선까지 뚝 떨어졌는데요.



다음 주 초반까지 이런 추위가 이어질 것으로 보이니까요.



옷차림 따뜻하게 해주셔야겠습니다.



쾌청했던 오늘과 달리 내일은 중부지방에 비 소식도 들어 있습니다.



정오 무렵 경기 북부와 강원 북부를 시작으로 늦은 오후가 되면 그 밖의 수도권과 강원도로 확대되겠고 늦은 밤까지 이어지겠는데요.



예상되는 비의 양은 5mm 안팎으로 양이 적겠고 기온이 낮은 강원 산지는 1cm 안팎의 눈이 내려 쌓일 가능성이 있겠습니다.



내일 비가 내리기 전까지 강원 영동 지역을 중심으로는 대기가 계속해서 매우 건조하겠습니다.



내일도 곳곳에서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있어 농작물 관리 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 확인해 보시면 서울 2도, 대전과 대구 1도까지 낮아지겠고요.



낮 기온 서울 8도, 전주 11도에 그치는 등 오늘만큼 종일 쌀쌀하겠습니다.



이번 추위는 다음 주 초반까지 이어지겠고 이후로는 평년 이맘때 기온을 회복할 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)