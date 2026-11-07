알바노 '4쿼터 원맨쇼'…DB, 삼성에 대역전승

프로농구 DB가 '에이스' 알바노의 4쿼터 원맨쇼에 힘입어, 돌풍의 팀, 선두 삼성에 극적인 역전승을 거뒀습니다.



DB는 3쿼터에 삼성 이근휘에게 연속 3점 슛을 얻어맞아 한때 11점 차까지 뒤졌습니다.



하지만, 4쿼터 들어 에이스 알바노를 앞세워 대반격에 나섰습니다.



알바노는 내외곽을 가리지 않았는데요.



화려한 더블 클러치로 연이어 DB의 골밑을 파고들었고, 중심을 잃은 채로 득점하는 묘기 같은 슛을 선보이기도 했습니다.



그리고 4분을 남기고 승부를 뒤집는 3점 슛을 작렬했습니다.



알바노는 4쿼터에만 13점을 쓸어 담으며 양 팀 최다인 26점을 기록했고, DB는 8점 차 역전승으로 4위를 유지했습니다.



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LG는 소노를 극적으로 꺾고 홈경기 첫 승리를 거뒀습니다.



4쿼터 종료 5초를 남기고 소노 이정현에게 3점 슛을 맞아 역전을 허용했지만, 종료 1초 전 굿윈이 단독으로 골 밑을 뚫어내며 1점 차, 짜릿한 승리를 만들었습니다.



(영상편집 : 이홍명)