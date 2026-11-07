"폭파하겠다" 생방송 중단까지…혼돈의 테러 협박

<앵커>



여객기 비상 착륙에 공항 폐쇄까지, 최근 유럽이 잇따른 '폭탄 설치 협박'에 비상이 걸렸습니다. 이번엔 유럽 언론사들에 협박이 이어져 방송 중단 사태까지 발생했습니다.



권영인 특파원입니다.



<기자>



방송사 중계차 주변에 사람들이 모여 있고, 경찰차가 방송사 입구를 통제합니다.



현지시간 6일 오전 아일랜드 공영 방송사 RTE에 폭탄 테러 위협이 접수됐습니다.



직원들이 긴급 대피했고 일부 생방송도 중단됐습니다.



'서방에 보내는 메시지'라는 제목의 이메일엔 45분 뒤 폭탄이 터질 거란 협박이 담겼습니다.



발신자는 자신을 미하일 안드로포프라고 밝히고, 여객기 폭파 협박 조직의 지도자 중 한 명이라고 주장했습니다.



이번 주 벌어진 일은 시작일 뿐이라고도 위협했습니다.



같은 날 영국 스카이뉴스와 불가리아 방송사 등에도 폭탄 테러 위협이 잇따랐습니다.



무장 경찰이 출동해 수색했지만, 모두 폭발물은 발견되지 않았습니다.



항공기 폭파 협박도 계속됐습니다.



이탈리아발 포르투갈행 여객기와 체코 프라하 공항의 항공기 9편 등 유럽 곳곳에서 폭탄 위협이 잇따랐는데, 어제(6일) 하루 동안 위협 받은 항공기가 23편에 달했습니다.



[밀로스 마르니테크/항공기 이용객 : 좀 혼란스럽긴 합니다. 지금 어디를 가든 혼란스러운 상황이니까요. 그래도 결국 인내심을 갖고 기다릴 수밖에 없네요. 그게 전부입니다.]



잇단 폭파 위협의 배후로 유럽에선 러시아를 의심하는 시선이 확산하고 있지만, 러시아는 강하게 부인했습니다.



[드미트리 페스코프/러시아 크렘린궁 대변인 : 이것은 터무니없는 주장입니다. 늘 그렇듯이 그들의 주장에는 어떠한 논리적 근거도, 어떠한 증거도 없습니다.]



유럽연합은 다음 주 항공 보안 긴급회의를 여는 등 대응책 마련에 고심하고 있지만, 공격 주체를 특정하는 것부터 쉽지 않은 상황입니다.



(영상편집 : 박춘배)