'입동'에 서울 첫얼음…두꺼운 패딩에 난로까지

<앵커>



오늘(7일)은 겨울의 시작을 알리는 절기 입동입니다. 그 이름에 걸맞게 서울의 최저 기온은 0도 안팎까지 떨어지며 올가을 가장 추웠습니다.



입동 풍경은 정성진 기자가 전합니다.



<기자>



아직 동이 트지 않은 새벽 서울 영등포의 한 전통시장, 분주하게 하루를 시작하는 상인들의 옷차림이 벌써 한겨울입니다.



두꺼운 패딩은 기본이고, 털모자에 목도리까지 둘렀습니다.



[전통시장 상인 : 춥다고 하니까 다들 패딩 입고, 목도리는 얼굴 시려우니까 하죠.]



그래도 추위가 가시지 않는지, 난로 곁에서 잠시 언 몸을 녹입니다.



[곽희산/전통시장 상인 : (난로를) 오늘 꺼냈어요, 오늘. 날씨가 추워지니까 안 쓰던 거 꺼냈다.]



갑작스런 추위에 털모자와 장갑, 목도리 등 방한용품을 사려는 시민들의 발길도 이어졌습니다.



[김옥분/경기 안산시 : 이제 추우니까 이것저것 사러 나왔죠. 바지 샀고, 이제 또 모자 사려고 하고.]



오늘 서울은 최저 최고 기온 모두 평년보다 5도 이상 낮아 초겨울 추위가 이어졌습니다.



서울 아침 최저 기온은 0.4도까지 떨어져 올가을 들어 가장 낮았고, 첫얼음도 관측됐습니다.



낮 기온은 10도 안팎에 머물며 불과 이틀 전보다 10도 가까이 떨어졌습니다.



추위는 내륙에서 더 매서웠습니다.



설악산은 영하 9도, 강원 횡성과 홍천, 경기 파주 등은 최저 기온이 영하 6~7도까지 내려갔습니다.



이런 초겨울 추위는 다음 주 초까지 이어질 전망입니다.



[김대준/기상청 기상전문관 : 북서쪽에서 찬 공기를 동반한 고기압이 내려오면서 강한 바람과 함께 기온이 떨어지고 있습니다.]



일요일인 내일은 아침 추위는 다소 누그러지겠지만, 중부 지방을 중심으로 비가 내리겠습니다.



강원 산지 등 일부 지역엔 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



비는 밤늦게 대부분 그치겠고, 다음 주 중반부터는 기온이 차츰 평년 수준을 회복할 전망입니다.



(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 한흥수)