열 수송관 터진 구덩이에 추락…행인 중태

<앵커>



어젯밤(6일) 서울 마곡동에서 땅속의 열 수송관이 터져, 인근 8천여 세대의 난방과 온수 공급이 끊기는 일이 있었습니다. 그런데, 복구 작업 현장 근처를 지나던 40대 남성이 구덩이에 추락해 심한 화상을 입고 중태에 빠졌습니다.



여현교 기자가 현장을 취재했습니다.



<기자>



한 남성이 노란색 통제선을 넘어 안쪽으로 들어갑니다.



횡단보도 앞으로 성큼성큼 걸어가더니 이내 땅속으로 쑥 빠집니다.



오늘 새벽 1시쯤, 서울 마곡동에서 40대 남성 A 씨가 차도에 있는 구덩이 안으로 추락하는 모습입니다.



어젯밤 8시 20분쯤 땅속에 깔려 온수를 운반하는 열 수송관이 이곳에서 파열되면서 인근 8천 9백여 세대에 온수와 난방 공급이 12시간 동안 중단되는 일이 있었는데, 긴급 복구 작업이 진행되던 와중에 열 수송관이 터지면서 생긴 구덩이 안으로 A 씨가 떨어진 겁니다.



소방 당국은 뜨거운 물에 빠진 A 씨가 전신 60% 이상에 화상을 입었고, 중환자실로 옮겨졌다고 밝혔습니다.



지금은 이렇게 어른 키보다 높은 안전 펜스가 쳐져 있는데요.



추락 사고 당시엔 일부 구간엔 현장 통제선만 있었습니다.



[목격자 : (안전펜스 설치는) 아까 오전 8시 40분에. 펜스 치기 전에는 노란 거 도로 바깥이 이만큼 나와 있었고, 이쪽에는 그냥 줄만 띄워놓고. 왜냐하면 굴착기하고 차가 들어가야 하니까.]



현장을 둘러본 재해 전문가는 열 수송관이 터지면 지반이 약해지기 때문에 통제 반경이 더 넓어야 했다고 지적했습니다.



[이수곤/전 시립대 토목공학과 교수 : 온수가 새어 나오면서, 물이 많아지면서 물이 내려갈 거 아닙니까, 땅 밑으로. 내려가면서 모래를 끌고 내려갔으니까 동공(텅 빈 공간)이 점점 커졌죠. 그걸 넓은 걸 고려해서 안전 펜스를 해야지, 그 자체만 하다 보면 이렇게 사고가 나요.]



SBS는 복구 작업을 했던 서울에너지공사 측에 현장 안전 조치에 대해 물었지만, 답을 듣지 못했습니다.



경찰은 열 수송관 복구 현장에서 안전사고가 발생한 사실을 파악해 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 이소영)