새 비서실장에 '강경파' 밀러…우리에 어떤 영향?

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 선거 참패 사흘 만에 백악관 비서실장을 전격 교체했습니다. 새 비서실장으론 강경파로 꼽히는 자신의 최측근을 임명했습니다. 선거 패배에도 쇄신 요구를 일축하고, 기존 노선을 밀고 나가겠단 뜻으로 풀이됩니다.



오늘(7일) 첫 소식, 뉴욕에서 김현우 특파원이 전합니다.



<기자>



트럼프 대통령이 꺼내든 첫 인적 쇄신 카드는 수지 와일스 백악관 비서실장 교체였습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (2024년 대선 승리 연설) : 수지 와일스와 크리스에게 감사드립니다. 당신이 해냈어요. 수지, 이리 나오세요.]



트럼프 승리 연설 무대에 불려 나올 만큼 두터운 신임을 받아 미국 첫 여성 백악관 비서실장에 발탁됐지만, 중간 선거 전부터 교체설에 시달리다 결국 물러났습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 변화를 주고 싶었습니다. 수지 와일스는 아주 잘했습니다. 하지만 살다 보면 변화가 필요할 때가 있습니다.]



후임은 스티븐 밀러 부비서실장입니다.



트럼프 1기부터 함께한 최측근으로, 미등록 이민자들을 대거 체포하고 추방해 온 반이민 정책의 핵심 설계자입니다.



진보 이념을 공산주의로 몰아붙이는가 하면, 세상은 힘과 무력으로 지배된다고 말해서 제국주의적이란 비판을 받기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 스티븐 밀러는 훌륭한 투사입니다. 처음부터, 2015년부터 저와 함께했습니다. 충성스럽고 똑똑하며 정말 일을 잘합니다. 매년 MVP였습니다.]



밀러 신임 비서실장은 트럼프는 미국을 구한 지도자라며 대통령과 나라를 지키기 위해 영혼을 다해 싸워야 한다고 임명 소감을 밝혔습니다.



민주당에선 거센 비판이 쏟아져 나왔고,



[애덤 스미스/민주당 하원의원 : 가장 공격적이고 분열적인 인물을 내세웠다는 것은 트럼프 대통령이 선거에서 민심이 어디 있는지 아무것도 배우지 못했다는 뜻입니다.]



민주당과 협치가 절실해진 공화당 안에서도 우려가 나왔습니다.



[톰 틸리스/공화당 상원의원 : 대통령은 이 결정을 다시 생각해야 합니다. 엄청난 실수입니다.]



민주당은 새 의회가 출범하면 밀러부터 강도 높게 조사하겠다고 예고했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 조무환)



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<앵커>



그럼 미국 연결해서 이번 인선 배경과 우리나라에 미칠 영향까지 짚어보겠습니다.



김현우 특파원, 이번 비서실장 교체, 좀 더 구체적으론 어떤 의미라고 봐야 될까요?



<기자>



한 마디로 선거 참패에도 물러서지 않겠단 신호로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 '선거 직후엔 결과를 받아들이겠다', '민주당과 함께 일하길 기대한다' 이렇게 말하기도 했었는데 선거 패배의 주요 원인으로 꼽히는 반이민 정책의 설계자를 백악관 2인자에 앉힌 건 협치의 손짓을 거두고 정면 돌파를 택한 거라고 풀이됩니다.



당장 민주당에선 트럼프가 이보다 더 나쁜 선택을 할 수 없다면서 전면전을 예고했기 때문에 앞으로 백악관과 의회 충돌은 더 거세질 걸로 보입니다.



<앵커>



결과적으로 우리나라에 영향을 미칠지도 궁금하거든요?



<기자>



조금 지켜봐야겠습니다만, 일단 통상 압박이 쉽게 누그러지진 않을 걸로 예상됩니다.



트럼프 대통령은 선거 뒤 이틀 만에, 미국에 공장을 짓지 않는 기업엔 최대 300% 관세를 물릴 수 있다고 경고했습니다.



여기에 관세 정책의 열렬한 지지자로 알려진 밀러가 백악관 사령탑까지 맡으면서, 트럼프 행정부 기조가 바뀔 가능성은 더 낮아졌다고 해석할 수 있습니다.



그리고 또 하나 봐야할 점이 밀러 실장은 그동안 국제 규범보다는 미국의 이익을 더 앞세웠던 인물입니다.



의회 협조가 어려워진 트럼프 대통령이 대외 정책을 더 거세게 밀어붙일 수 있다는 우려가 이미 나오고 있는 상황이어서, 동맹국에 대한 압박이 커질 수 있단 점도 우리가 유념해야 할 대목입니다.



<앵커>



이런 와중에 미국은 또 이란을 공습했네요?



<기자>



네, 미군이 호르무즈 해협에 있는 이란의 전략적 요충지인 게슘섬을 타격했습니다.



중간 선거 이후의 첫 공격입니다.



트럼프 대통령은 방공 시설을 겨냥한 소규모 공격이었다면서, 동시에 이란과 협상에 많은 진전이 있었다고도 말했습니다.



또 물밑에선 밴스 부통령이 이란 측과 접촉에 나섰다는 보도도 나왔습니다.



공격과 협상이 함께 진행 중인 상황인데, 이번 선거에서 전쟁에 대한 미국 유권자들의 반감이 실제 표로 확인된 만큼, 트럼프 대통령이 확전을 자제할지, 아니면 새로운 의회가 출범하기 전에 더 밀어붙일지 갈림길에 서있다는 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 윤태호)