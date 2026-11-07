국힘 '조작기소 특검 비판' 장외집회에 민주 "윤석열 정치검찰 방탄"

▲ 손명수 의원

더불어민주당은 오늘(7일) 국민의힘이 '조작기소 특검법'에 반대하며 장외투쟁에 나서는 것에 대해서 "도대체 무엇을 위해 거리로 나서는 것인가"라고 비판했습니다.손명수 대변인은 논평을 통해 "국가의 수사권과 기소권이 정치적 목적으로 악용됐다면 이는 법치주의의 근간을 흔드는 일이다. 특검의 수사를 통해 진실을 명명백백히 밝히고 다시는 이 같은 일들이 일어나지 않도록 해야 한다"고 밝혔습니다.또, 국민의힘이 문제 삼았던 특검의 공소유지 여부 결정권 관련 조항을 삭제했다고 밝히며 "그런데 국민의힘은 이를 '대통령 구하기'로 몰아가며 장외투쟁까지 나선다고 한다"고 지적했습니다.이어 국민의힘을 향해 "검찰권 남용 의혹에 대한 진실규명마저 반대한다는 뜻인가, 국가권력이 정치적 목적으로 악용됐는지 밝히지 말자는 것인가"라며 "잘못된 권력 남용의 진상을 규명하고자 하는 특검의 본질을 외면한 채 정치 공방으로 국민을 호도하는 행태를 당장 멈추라"고 촉구했습니다.신현영 대변인도 국회에서 기자들과 만나 "국민의힘이 윤석열 정치검찰의 조작 수사·기소가 밝혀지는 것을 오히려 두려워하는 것 아니냐는 비판을 할 수밖에 없다"며 "'조작기소 특검법'을 흔들기하고 있는 것"이라고 비판했습니다.그는 "윤석열 정치검찰에 대한 방탄이라고 볼 수도 있다"며 "'윤석열 괴물 정권'을 초래한 국민의힘은 장외집회가 아니라 국민께 다시 한번 비상계엄을 사죄하며 제대로 보수의 가치를 쇄신하는 계기가 돼야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)