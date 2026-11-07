이 대통령, 국산 단감 첫 중국 수출에 "우리 농가에 새로운 기회"

▲ 이재명 대통령
이재명 대통령은 국산 단감이 검역 협상 17년 만에 중국에 처음 수출된 것에 대해서 "농산물이 더 많이 팔리고 농가소득도 높아질 수 있도록 새로운 수출시장 개척을 적극 뒷받침하겠다"고 약속했습니다.
이 대통령은 오늘(7일) 엑스(X·옛 트위터)에 "우리 단감이 중국 시장에 첫발을 내디딘다. 17년간 이어진 검역 협상 끝에 드디어 중국 시장에 첫 수출된다"면서 이같이 말했습니다.
이 대통령은 "동남아시아에 집중됐던 수출시장이 중국으로 넓어지면서 우리 농가에도 새로운 기회가 생겼다"면서 "수출 대상국이 다양해지면 특정 시장 의존도를 낮추고, 더 많은 소비자에게 우리 농산물을 선보일 수 있다"고 언급했습니다.
한편, 이 대통령은 또 다른 게시글에서 부산의 외국인 카드 소비액이 1조원을 돌파했다는 내용의 전재수 부산시장의 글을 공유하며 "전 시장과 부산시민 여러분을 응원한다"고 적었습니다.
이 대통령은 "부산은 제2의 수도로서의 위상을 되찾아야 한다"면서 "전 시장과 부산시민들이 부산을 세계적 해양 중심도시로 만들 것이고, 이재명 정부는 적극 지원할 것"이라고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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