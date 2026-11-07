이 대통령, 국산 단감 첫 중국 수출에 "우리 농가에 새로운 기회"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 국산 단감이 검역 협상 17년 만에 중국에 처음 수출된 것에 대해서 "농산물이 더 많이 팔리고 농가소득도 높아질 수 있도록 새로운 수출시장 개척을 적극 뒷받침하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 오늘(7일) 엑스(X·옛 트위터)에 "우리 단감이 중국 시장에 첫발을 내디딘다. 17년간 이어진 검역 협상 끝에 드디어 중국 시장에 첫 수출된다"면서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "동남아시아에 집중됐던 수출시장이 중국으로 넓어지면서 우리 농가에도 새로운 기회가 생겼다"면서 "수출 대상국이 다양해지면 특정 시장 의존도를 낮추고, 더 많은 소비자에게 우리 농산물을 선보일 수 있다"고 언급했습니다.한편, 이 대통령은 또 다른 게시글에서 부산의 외국인 카드 소비액이 1조원을 돌파했다는 내용의 전재수 부산시장의 글을 공유하며 "전 시장과 부산시민 여러분을 응원한다"고 적었습니다.이 대통령은 "부산은 제2의 수도로서의 위상을 되찾아야 한다"면서 "전 시장과 부산시민들이 부산을 세계적 해양 중심도시로 만들 것이고, 이재명 정부는 적극 지원할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)