서울 곳곳 집회…양대노총 '특구법 철회'·국힘 '특검법 규탄'

▲ 한국노총 전국노동자대회(왼쪽)와 국민의힘 '조작기소특검법 규탄' 대규모 장외집회

주말인 오늘(7일) 서울 도심 곳곳에서 양대 노총의 전국노동자대회와 국민의힘의 조작기소 특검법 규탄 집회 등이 잇따라 열렸습니다.양대 노총은 노동권을 후퇴시킨다며 초광역권전략산업특구법안 철회를 요구했고, 국민의힘과 자유통일당은 어제 국회를 통과한 특검법에 반발했습니다.한국노동조합총연맹은 오늘 오후 2시 여의대로 일대에서 전국노동자대회를 열고 65세 정년 연장 연내 입법과 인공지능 시대 고용 안정을 요구했습니다.경찰 비공식 추산 1만 5천 명이 모였습니다.김동명 한국노총 위원장은 초광역특구법안에 대해 "노동시간과 노동권에 대한 예외를 확대하고, 노동관계법 적용까지 배제하려는 시도"라고 지적하며, "국민주권정부를 표방한 이재명 정부가 기업주권정부가 되어가고 있다"고 비판했습니다.참가자들은 결의문을 통해 노조법 2·3조의 현장 실현과 교사·공무원의 정치기본권 보장, 공공부문과 비정규직 차별 철폐 등을 요구했습니다.전국민주노동조합총연맹도 오후 3시 숭례문에서 시청역 일대에서 전태일 열사 정신계승 2026 전국노동자대회를 개최했습니다.경찰 비공식 추산 1만 8천 명이 참가했습니다.이재진 민주노총 비상대책위원장은 초광역특구법안을 "지역균형발전이라는 미명하에 단지 재벌들의 배만 불리는 악법"이라고 비판했습니다.민주노총은 반도체 초과이윤과 추가 세수를 비정규직 차별 해소와 일자리 창출 등에 쓰고, 특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자에게도 노동기본권을 보장하라고 요구했습니다.본대회를 마친 뒤에는 서울지방고용노동청과 청와대 방면으로 나뉘어 행진할 예정입니다.같은 시각 종로구 경복궁역 인근에선 국민의힘이 윤석열 정부 당시 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 조작기소 특검법 규탄 집회를 열었습니다.장동혁 국민의힘 대표와 신동욱·김민수·양향자·김재원·조광한 최고위원 등 주요 당직자와 자유대한호국단 등 보수 성향 시민단체가 참여했습니다.참가자들은 "이재명 재판취소 강력히 규탄한다", "이재명 범죄삭제 온 국민이 분노한다" 등 구호를 외치며 더불어민주당이 이 대통령의 재판을 취소하기 위해 어제 특검법을 통과시켰다고 주장했습니다.앞서 전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당도 오전 11시 30분쯤 광화문 인근 동화면세점 앞에서 집회를 열었습니다.태극기와 성조기를 든 참가자 약 1천 500명은 "이 대통령이 자신의 사건을 수사할 특검을 임명하게 됐다"고 비판하며 재판 재개를 요구했습니다.한국대학생진보연합은 보신각 앞에서 대학생 1천인 선언대회를 열어 전시작전통제권 반환 등을 요구한 뒤 광화문 주한미국대사관까지 행진했습니다.보수 성향 단체 한미자유물결은 논현역에서 교대역 인근 특검 사무실까지 행진하며 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사 중인 이태한 특검의 사퇴와 부정선거 의혹 규명을 촉구했습니다.경찰은 집회와 행진으로 세종대로와 사직로 등 도심과 여의대로 일대에 교통 혼잡이 예상됨에 따라 가변차로를 운영하는 등 관리에 나섰습니다.서울경찰청은 가급적 지하철을 이용하고 차량을 이용할 경우 교통정보를 미리 확인해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)