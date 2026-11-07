쌀 때 사두기?…중국 인민은행, 24개월 연속 금 매입

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중국 중앙은행인 인민은행이 국제 금값 급락에도 24개월 연속 매입 행진을 이어갔습니다.중국 인민은행이 오늘(7일) 발표한 공식 통계에 따르면 지난 10월 말 기준 인민은행의 금 보유량은 전월보다 83만 온스(약 25.8t) 증가한 7천830만 온스로 집계됐습니다.인민은행은 2024년 11월부터 금 보유량을 늘리기 시작해 지난달까지 24개월 연속 매입했습니다.인민은행은 최근 금값이 하락하는 속에도 매입 규모를 확대하고 있으며, 올해 1∼10월 누적 매입량은 약 129t에 달했습니다.세계금협회(WGC) 자료에 따르면 인민은행은 올해 3분기 금 매입 규모를 공개한 세계 중앙은행 가운데 가장 많은 금을 사들였습니다.WGC가 집계한 3분기 세계 중앙은행의 금 순매입량은 321t으로, 2024년 4분기 이후 최대 규모를 기록했습니다.블룸버그는 중앙은행들의 지속적인 금 매입이 전반적으로 부진한 금 시장에서 가격을 지지하는 핵심 요인으로 작용하고 있다고 분석했습니다.국제 금값은 지난 10월 한 달 동안 7% 가까이 하락하면서 온스당 4천달러, 우리 돈 약 545만 원 아래로 떨어졌습니다.지난달 금값은 1년 만에 최저 수준까지 하락했으며, 10월 기준으로는 글로벌 금융위기가 발생한 2008년 이후 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.금값은 최근 미국 중간선거 이후 반등했지만, 지난 2월 말 미국·이란 전쟁이 시작된 이후로는 여전히 20% 넘게 하락한 상태입니다.(사진=연합뉴스)