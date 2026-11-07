트럼프와 좋았지?…민주 '애플·테슬라·메타 등' 정조준

미국 중간선거에서 트럼프 대통령의 대패가 관련 빅테크 기업들에도 후폭풍을 일으킬 전망입니다.



상·하원을 모두 장악한 민주당은 애플과 메타, 테슬라 등 트럼프 행정부와 거래하며 이익을 주고받은 것으로 추정되는 기업들을 상대로 문제가 없었는지 조사할 것이라는 보도가 나왔습니다.



워싱턴포스트는 현지시간으로 6일 복수의 관계자를 이용해 민주당이 트럼프와 '밀월'을 이어온 빅테크 기업들을 초기 조사 대상으로 검토하고 있다고 보도했습니다.



조사 대상은 이들이 트럼프 2기 행정부와 어떤 관계를 맺었는지, 서로 이익을 주고받았는지 등입니다.



일론 머스크의 경우 지난해(2025년) 12월 미 당국이 베네수엘라의 마두로 당시 대통령을 체포하기 전 구상 단계에서 인공지능 챗봇 그록을 활용하도록 했다는 의혹이 포함된 것으로 알려졌습니다.



애플은 이민세관단속국 요원들의 위치 추적 앱을 앱스토어에 올렸다가 정부가 요구했다고 바로 삭제했는데 이 경위를 묻겠다는 겁니다.



메타 역시 대규모 데이터센터를 건설하는 과정에서 지방정부와 비밀유지협약을 맺은 것을 두고 민주당은 문제가 있다고 판단해 조사 대상에 포함할 것으로 알려졌습니다.



로이터통신은 민주당이 이들 기업에 자료 제출을 요구하는 등 조사가 시작됐다고 전했습니다.



민주당 소속 리처드 블루멘털 상원의원은 애플과 메타, 구글, 엔비디아, 아마존, 마이크로소프트 등 백악관 연회장 건립 사업에 기부를 하거나 기부 약속을 한 빅테크를 상대로 관련 자료를 자발적으로 제출할 것을 요구했습니다.



로이터통신에 따르면 애플과 엔비디아는 백악관 연회장 건립에 각각 2천5백만 달러를 기부하기로 약속했습니다.



다만 아직은 실제 소환이나 제재로 이어질지는 미지수입니다.



로이터통신은 민주당이 내년(2027년) 1월 의회 다수당으로 공식 출범한 뒤 조사 권한을 행사할 수 있다고 전했습니다.



백악관은 민주당의 조사 예고에 대해 정치적 목적의 조사라며 반발하고 있습니다.



(취재: 조기호, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)