'스토킹 연인' 살해 60대 구속심사…범행 이유 등 질문엔 침묵

▲ 구속심사 출석하는 피의자

서울 은평구에서 전 연인이던 70대 여성을 살해한 혐의를 받는 60대 남성이 구속 심사를 받습니다.서울서부지법은 오늘(7일) 오후 3시부터 60대 남성 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 열었습니다.A 씨는 지난 5일 서울 은평구 불광동 자신의 주거지에서 전 연인 70대 여성 B 씨를 살해한 혐의를 받습니다.오늘 낮 2시 25분쯤 법원에 들어선 A 씨는 '왜 전 연인을 살해했느냐', '왜 범행 후 수면제를 먹었느냐', '피해자를 집으로 오라고 협박했느냐', '전자발찌 풀 때까지 기다렸느냐' 등 취재진 질문에 모두 답하지 않았습니다.범행 이후 숨진 B 씨 옆에서 의식 불명인 상태로 경찰에 발견돼 병원으로 옮겨진 A 씨는 치료를 받다 어제 퇴원했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "범행 후 수면제를 복용했다. 대화 중 시비가 붙어 화가 나서 살해했다"라며 혐의를 대체로 인정했습니다.숨진 B 씨는 A 씨로부터 지속적으로 스토킹을 당했던 것으로 드러났습니다.B 씨는 지난 2024년 9월부터 총 4차례에 걸쳐 A 씨의 스토킹 범죄를 신고했습니다.세 번째 신고가 접수된 지난 7월에는 A 씨가 접근금지 잠정조치를 위반하고 B 씨의 집에 찾아가 목을 조른 혐의로 경찰에 체포됐습니다.당시 경찰은 A 씨를 폭행, 스토킹처벌법 위반, 절도 등 혐의로 서울서부지방공소청에 구속영장을 신청했지만, 당시 검찰은 A 씨가 암 수술 직후라는 이유 등을 들어 반려했습니다.(사진=연합뉴스)