"백화점보다 싸잖아"…음식값 한 번에 평균 12.5% 올렸다

철도역 안에 있는 음식점들이 가격을 한 번 올릴 때마다 평균 12% 넘게 인상한 것으로 나타났습니다.



국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 코레일유통의 음식점 품목 가격 인상 승인 내역을 분석한 결과, 지난 2021년부터 올해까지 가격 인상이 승인된 사례는 모두 125건.



한 번 가격을 올릴 때 평균 인상률은 12.5%였습니다.



전체의 63%인 79건은 한 번에 가격을 10% 이상 올렸고, 20% 이상 인상한 경우도 15건에 달했습니다.



여러 차례 가격을 올리면서 누적 인상 폭이 큰 매장도 있었습니다.



평택역의 한 분식점은 우동과 비빔밥 가격을 2021년부터 2024년까지 세 차례에 걸쳐 올렸습니다.



4천500원이었던 가격은 6천500원으로, 3년 사이 44% 넘게 올랐습니다.



동대구역의 한 중식당 짜장면도 2022년 5천500원에서 두 차례에 걸쳐 6천500원까지 올랐습니다.



가격 인상 심사 과정도 도마에 올랐습니다.



125건 가운데 8건은 원재료비나 인건비 상승과 관계없이 '매출 증진'이나 '점포 수익 개선', '가격 변경 요청' 등을 인상 사유로 적었습니다.



나머지 사례들도 원재료비와 인건비 상승 등을 이유로 들었지만, 실제 비용 상승 폭과 가격 인상 폭이 적정했는지는 확인하기 어려웠다는 지적이 나왔습니다.



코레일유통은 철도역 음식값이 주변 상권과 비교해 적절한지도 조사했지만 비교 대상 선정 방식에 문제가 있다는 지적이 나왔습니다.



지난 9월 서울과 용산, 대전, 동대구 등 7개 역의 상품 75건을 비교한 결과, 역 안이 더 저렴한 경우는 51건, 가격이 같은 경우는 14건, 역 안이 더 비싼 경우는 10건이었습니다.



동대구역의 조사에서는 비교 대상 식음료와 식사 23건 가운데 19건을 인근 신세계백화점 매장과 비교했습니다.



역 안에서 판매하는 5천 원짜리 김밥을 백화점에서 판매하는 8천800원짜리 김밥과 비교한 겁니다.



일반 상권보다 가격대가 높은 백화점 매장을 비교 대상으로 삼으면서 실제 체감 물가를 제대로 반영했는지 의문이 제기됐습니다.



김미애 의원은 철도역 음식값은 열차 이용객의 생활비와 직결되는 문제라며, 국토교통부와 코레일유통이 가격 인상 심사와 입점 업체의 수수료 부담 등을 전반적으로 점검해야 한다고 지적했습니다.



취재 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부