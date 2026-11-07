'승률 98.6％' 안세영, '사상 최초' 두 시즌 연속 11번째 우승까지 1승

▲ 안세영

안방 팬들 앞에 선 배드민턴 세계 최강 안세영(삼성생명)이 기록적인 시즌 11번째 우승을 향해 단 1승 만을 남겨뒀습니다.여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 오늘(7일) 전남 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 여자 단식 준결승에서 일본의 아케치 히나(16위)를 2-0(21-16 21-12)으로 격파했습니다.오늘 승리로 안세영은 파죽의 54연승을 내달렸습니다.올해 전체 전적은 71전 70승 1패입니다.중국의 왕즈이(3위)에게 당한 1패가 유일하고, 승률은 98.59％에 이릅니다.연이은 강행군 여파로 출전을 고심했지만 국내 팬들을 위해 코트에 나선 안세영은 준결승에서도 무리하지 않고 체력을 안배하며 여유롭게 승리를 따냈습니다.안세영은 1게임 초반 10-11로 한 차례 역전을 허용하기도 했지만, 흔들림 없는 정확한 인아웃 판단으로 상대 범실을 유도하며 서서히 점수 차를 벌렸습니다.아케치의 마지막 공격이 네트에 걸리며 1게임을 따낸 안세영은 2게임 들어서도 여유로웠습니다.크게 몸을 날리거나 무리하지 않으면서도 침착한 수비로 상대의 범실을 끌어냈고, 빈틈이 보이면 셔틀콕을 꽂아 넣었습니다.2게임 11-9에서는 주특기인 대각 크로스를 앞세워 연속 3득점을 올렸고, 리드를 내주지 않고 경기를 마무리했습니다.승리 후 안세영은 관중석 곳곳을 향해 허리 숙여 인사하며 팬들에게 화답했고, 힘찬 포효와 함께 세리머니도 잊지 않았습니다.올 시즌 출전한 11개 개인전 대회 중 10개 대회에서 우승 트로피를 들어 올린 안세영은 국내에서 열리는 BWF 월드투어 대회 가운데 유일하게 출전하는 이번 코리아오픈에서 사상 최초로 두 시즌 연속 11승에 도전합니다.앞서 안세영은 지난 시즌 남녀 단식 한 시즌 최다 우승 타이기록인 11승을 거뒀습니다.배드민턴 역사상 단일 시즌 11승을 달성한 선수는 지난 2019년 일본의 모모타 겐토와 지난해 안세영뿐입니다.안세영의 결승 상대는 세계랭킹 2위 일본의 야마구치 아카네입니다.지난해 이 대회 결승에서는 야마구치가 안세영을 꺾었으나, 이후 안세영이 맞대결 10연승을 거두며 압도적인 우위를 점하고 있습니다.(사진=대한배드민턴협회 제공, 연합뉴스)