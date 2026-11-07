'또 부진' kt 로건, KS 4차전서 1이닝 6실점 조기 강판

▲ 1회말 kt 선발투수 로건이 역투하고 있다

kt wiz의 좌완 외국인 투수 로건 앨런이 2026 프로야구 한국시리즈(KS) 4차전에서 최악의 투구를 펼친 뒤 조기 강판했습니다.로건은 7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KS 4차전 삼성 라이온즈와 방문 경기에서 1이닝 5피안타 3볼넷 1사구 6실점한 뒤 물러났습니다.1회에만 6실점한 로건은 1대 6으로 뒤진 2회초 수비에서 선두타자 구자욱에게 좌전 안타를 얻어맞고 배제성에게 공을 넘겼습니다.kt로선 최악의 결과였습니다.로건은 당초 좌타자가 많은 삼성을 겨냥해 좌완 핵심 불펜으로 KS를 준비했습니다.그러나 로건은 3일 삼성과 KS 1차전 8대 2로 앞선 7회초에 구원 등판해 대타 김성윤에게 우전 안타, 김영웅에게 내야 안타를 허용해 원아웃 만루 위기에 놓인 뒤 류지혁의 2루 땅볼 때 실점하고 교체됐습니다.로건의 불안한 투구로 kt는 추격을 허용했고, 우여곡절 끝에 8대 7로 한 점 차 승리를 거뒀습니다.불펜에서 제 역할을 못 한 로건은 선발로 보직을 이동해 KS 4차전을 준비했습니다.선발에서는 더욱 참담한 모습을 보였습니다.그는 KS 4차전에서 1회부터 극심한 제구 난조를 보이며 난타당했습니다.kt 타선은 1회초 공격에서 장진혁의 솔로 홈런으로 선취점을 얻어내며 로건의 어깨를 가볍게 만든 듯했습니다.그러나 로건은 김지찬에게 좌전 안타, 박승규에게 희생 번트를 내줘 원아웃 2루에 몰린 뒤 구자욱에게 볼넷을 허용했습니다.그는 최형우를 내야 뜬 공으로 막아내며 한숨을 돌린 듯했으나 르윈 디아즈에게 중전 적시타, 김영웅에게 좌전 적시타를 허용해 1대 2 역전을 내줬습니다.로건은 더 흔들렸습니다.이재현에게 볼넷을 내줘 투아웃 만루 위기에 몰렸고, 류지혁의 몸에 공을 던져 밀어내기 사구를 허용했습니다.운도 나빴습니다.로건은 김도환을 우익수 뜬 공으로 처리하는 듯했으나 kt 우익수 안현민이 낙구 지점을 제대로 잡지 못하며 공을 놓쳤고 주자 3명이 모두 홈으로 들어왔습니다.공식 기록은 안타가 됐지만, 안현민의 수비 실수는 매우 뼈아팠습니다.로건은 이후에도 김지찬에게 볼넷을 내줬고 박승규를 외야 뜬 공으로 잡고 겨우 이닝을 마무리했습니다.한국야구위원회(KBO)에 따르면 삼성의 '6득점'은 프로야구 역대 포스트시즌 1회말 최다 득점 기록입니다.로건은 포스트시즌 한 이닝 최다 4사구 허용 1위(4개) 타이 불명예를 썼습니다.(사진=연합뉴스)