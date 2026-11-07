길 걸어가다 당했다…"왜 쳐다봐" 돌연 얼굴 폭행

▲ 법원
창원지법 형사3단독 박기주 부장판사는 길에서 시비가 붙은 남성 얼굴을 주먹으로 때려 다치게 한 혐의(상해)로 기소된 20대 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.
A 씨는 4월 5일 오전 4시 25분쯤 경남 창원시 진해구 한 아파트 인근 길거리에서 20대 남성 B 씨가 자신을 쳐다본다는 이유로 시비가 붙자 화가 나 "왜 쳐다보냐"고 말하며 B 씨 얼굴을 여러 차례 때려 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
A 씨 폭행으로 B 씨는 약 8주간 치료가 필요한 상해를 입었습니다.
A 씨는 최근 5년간 동종 범죄로 6회나 처벌받은 전력이 있었으며 B 씨와 일면식도 없는 상태에서 범행한 것으로 조사됐습니다.
재판부는 "사소한 시비로 감정을 억제하지 못해 범행한 점과 범행 직후 도주한 점, 폭력적 성향이 상당하고 재범 위험성도 높은 것으로 보이는 점, 800만 원을 형사 공탁했으나 B 씨가 수령을 거부하고 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려하면 실형을 선고하는 것이 불가피하다"고 양형 이유를 설명했습니다.
다만 재판부는 A 씨에게 도주와 증거인멸 우려가 없다고 보고, 불구속 상태에서 피해 보상과 합의 기회를 주기 위해 법정 구속은 하지 않는다고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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