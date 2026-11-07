길 걸어가다 당했다…"왜 쳐다봐" 돌연 얼굴 폭행

▲ 법원

창원지법 형사3단독 박기주 부장판사는 길에서 시비가 붙은 남성 얼굴을 주먹으로 때려 다치게 한 혐의(상해)로 기소된 20대 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.A 씨는 4월 5일 오전 4시 25분쯤 경남 창원시 진해구 한 아파트 인근 길거리에서 20대 남성 B 씨가 자신을 쳐다본다는 이유로 시비가 붙자 화가 나 "왜 쳐다보냐"고 말하며 B 씨 얼굴을 여러 차례 때려 상해를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨 폭행으로 B 씨는 약 8주간 치료가 필요한 상해를 입었습니다.A 씨는 최근 5년간 동종 범죄로 6회나 처벌받은 전력이 있었으며 B 씨와 일면식도 없는 상태에서 범행한 것으로 조사됐습니다.재판부는 "사소한 시비로 감정을 억제하지 못해 범행한 점과 범행 직후 도주한 점, 폭력적 성향이 상당하고 재범 위험성도 높은 것으로 보이는 점, 800만 원을 형사 공탁했으나 B 씨가 수령을 거부하고 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려하면 실형을 선고하는 것이 불가피하다"고 양형 이유를 설명했습니다.다만 재판부는 A 씨에게 도주와 증거인멸 우려가 없다고 보고, 불구속 상태에서 피해 보상과 합의 기회를 주기 위해 법정 구속은 하지 않는다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)