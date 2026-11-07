민주, 국힘 '이용철 대장동 의혹' 공세에 "당시는 사업 구상도 없었다"

▲ 이용철 법무부 장관 후보자

더불어민주당은 신임 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장의 대장동 관련 의혹 등에 대해 반박했습니다.신현영 대변인은 오늘(7일) 페이스북에 글을 올려 이 후보자의 법무부 장관으로서의 전문성과 관련해 "민주사회를 위한 변호사모임(민변) 출신으로 인권 보호와 민주적 가치 증진에 힘써 온 30년 이상 경력의 법조인"이라고 강조했습니다.이른바 성남라인 인사 공세에는 "참여정부에서 청와대 민정2비서관과 법무비서관을 역임했고 반부패 제도 개혁, 검찰 정책뿐만 아니라 법무·교정·출입국·인권·범죄예방 등 법무부의 폭넓은 분야를 다룬 실력자"라며 "성남라인 이전에 친노인사"라고 반박했습니다.그는 또 이 후보자에 대해 국민의힘이 "2010년 대장동 키맨 유동규 씨가 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 당시 임원추천위원회 위원으로 참여해 유 씨에게 높은 평가 점수를 줬다"며 '대장동의 숨은 설계자'라고 밝힌 것에 대해 "당시에는 대장동 사업 구상 자체도 없던 시점"이라고 말했습니다.이어 "이 후보자가 참여한 성남시설관리공단 임원 선발과 유동규 평가 과정에서, 당시 임원 선발은 성남도시개발공사가 아니라 성남시설관리공단 시절에 이뤄진 것"이라면서 "또한 임원추천위원회 위원 5명 모두 유동규에게 1위 점수를 준 것으로 알려져 있다"고 말했습니다.이 밖에 그는 이 후보자의 방사청 관련 경력에 대해 "국방 전문화와 방산 비리를 억제를 위한 방위사업청 신설에 공헌했다"면서 "후보자의 개혁성과 행정력은 새로운 형사사법체계 정착에 필요한 역량이기에 검찰개혁의 안정을 꾀할 수 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)