노동장관, 긴급 기관장 회의…"반복 중대재해 기업, 특별감독처럼 엄중하게 봐야"

▲ 김영훈 고용노동부 장관
김영훈 고용노동부 장관이 오늘(7일) 전국 49개 고용노동 관서장을 불러 산업안전 대응 강화를 위한 긴급 기관장 회의를 열었습니다.
지역 기관장들에게 산업재해 예방에 더 적극적으로 나서 달라고 당부하려고 마련한 회의입니다.
노동부에 따르면 김 장관은 이미 점검이나 감독을 받은 사업장에서 중대재해가 다시 나지 않도록 철저히 감독하고, 위반 사항이 나오면 무관용 원칙으로 엄중히 조치하라고 강조했습니다.
김 장관은 "같은 유형의 중대재해가 반복된 기업은 엄중하게 봐야 한다"며 "반복 발생 기업 감독은 특별감독이라고 생각하고 임해 달라"고 당부했습니다.
또 "노동자 사망사고가 났는데도 여전히 안전보다 비용 절감을 우선한다면 그 책임이 무겁다는 점을 사업주에게 분명히 알려야 한다"고 말했습니다.
김 장관은 전남광주 영암군 대불국가산업단지에서 산업재해가 반복되는 점도 언급하며, "시설이 낙후돼서인지, 노사의 인식과 노력이 부족해서인지, 아니면 노동부의 정성이 부족해서인지 점검하라"고 지시했습니다.
이어 "한 달 뒤 노동감독관 직무집행법이 시행되면 노동부의 역할이 73년 만에 새롭게 거듭난다"며 "본부와 지방 관서가 함께 준비에 만전을 기해야 하고, 저부터 안전화 끈을 다시 묶겠다"고 강조했습니다.
다음 달 8일 이 법이 시행되면 노동부의 노동감독 권한 일부가 지방정부에 위임됩니다.
김 장관은 "본부는 정기국회에서 예산과 입법 등 국정과제 추진에 만전을 기하고, 지방 관서는 국민이 체감할 수 있도록 감독에 역량을 모아 제도가 현장에 자리 잡도록 해야 한다"고 말했습니다.
기관장들은 올해 남은 기간 사고 사망자를 줄이기 위해 중점적으로 추진할 과제를 발표했습니다.
(사진=연합뉴스)
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