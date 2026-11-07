노동장관, 긴급 기관장 회의…"반복 중대재해 기업, 특별감독처럼 엄중하게 봐야"

▲ 김영훈 고용노동부 장관

김영훈 고용노동부 장관이 오늘(7일) 전국 49개 고용노동 관서장을 불러 산업안전 대응 강화를 위한 긴급 기관장 회의를 열었습니다.지역 기관장들에게 산업재해 예방에 더 적극적으로 나서 달라고 당부하려고 마련한 회의입니다.노동부에 따르면 김 장관은 이미 점검이나 감독을 받은 사업장에서 중대재해가 다시 나지 않도록 철저히 감독하고, 위반 사항이 나오면 무관용 원칙으로 엄중히 조치하라고 강조했습니다.김 장관은 "같은 유형의 중대재해가 반복된 기업은 엄중하게 봐야 한다"며 "반복 발생 기업 감독은 특별감독이라고 생각하고 임해 달라"고 당부했습니다.또 "노동자 사망사고가 났는데도 여전히 안전보다 비용 절감을 우선한다면 그 책임이 무겁다는 점을 사업주에게 분명히 알려야 한다"고 말했습니다.김 장관은 전남광주 영암군 대불국가산업단지에서 산업재해가 반복되는 점도 언급하며, "시설이 낙후돼서인지, 노사의 인식과 노력이 부족해서인지, 아니면 노동부의 정성이 부족해서인지 점검하라"고 지시했습니다.이어 "한 달 뒤 노동감독관 직무집행법이 시행되면 노동부의 역할이 73년 만에 새롭게 거듭난다"며 "본부와 지방 관서가 함께 준비에 만전을 기해야 하고, 저부터 안전화 끈을 다시 묶겠다"고 강조했습니다.다음 달 8일 이 법이 시행되면 노동부의 노동감독 권한 일부가 지방정부에 위임됩니다.김 장관은 "본부는 정기국회에서 예산과 입법 등 국정과제 추진에 만전을 기하고, 지방 관서는 국민이 체감할 수 있도록 감독에 역량을 모아 제도가 현장에 자리 잡도록 해야 한다"고 말했습니다.기관장들은 올해 남은 기간 사고 사망자를 줄이기 위해 중점적으로 추진할 과제를 발표했습니다.(사진=연합뉴스)