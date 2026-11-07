서학개미, 국내 증시 급락 속 11월 첫 주 미국 주식 3조 순매수

▲ 뉴욕증권거래소

국내 증시가 지지부진하다 최근 급락하면서 개인 투자자들이 미국 주식 매입 규모를 더 늘리고 있습니다.오늘(7일) 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면, 지난 2일부터 6일까지 서학 개미들의 미국 주식 매입액은 21억 9천753만 달러, 우리 돈 약 2조 9천820억 원에 달했습니다.이는 지난 8월 한 달간 순매수 규모인 19억 6천234만 달러를 넘고, 9월 순매수액 10억 128만 달러의 두 배를 웃도는 수준입니다.일주일 만에 이전 한 달 치 이상의 주식을 사들인 것으로, 10월 한 달 순매수 규모 54억 2천312만 달러와 비교하면 40%에 달합니다.서학 개미들은 정부의 국내 증시 복귀 정책이 나온 지난 4월과 5월에는 미국 증시에서 각각 4억 6천893만 달러와 9억 3천977만 달러를 순매도했습니다.하지만 6월 다시 순매수로 돌아선 뒤 최근 매집 규모를 키우고 있고, 지난달 순매수는 11개월 만에 최대 규모를 기록하기도 했습니다.같은 기간 국내 유가증권시장에서 개인 투자자 순매수는 4조 2천억 원으로, 국내 증시와 미국 증시 투자 규모의 격차는 좁혀지고 있습니다.코스피가 상반기와 달리 수개월째 우하향 곡선을 그리다 최근 급락세를 이어가고 있는 데 따른 것으로 보입니다.여기에 1천500원 선을 웃돌던 원·달러 환율이 1천300원대 중반까지 떨어지면서 미국 증시 투자에 유리한 환경이 만들어진 점도 요인으로 꼽힙니다.11월 들어 가장 많이 사들인 미국 주식은 미국 반도체 지수를 3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드, 이른바 '속슬'로, 순매수액이 16억 2천525만 달러에 달했습니다.전체 순매수액의 70% 이상이 이 상품 하나에 몰린 겁니다.이어 알파벳을 4억 9천705만 달러어치, 나스닥100 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 ETF를 2억 2천22만 달러어치 순매수했습니다.미국 증시 투자는 국내 증시 대기 자금인 투자자예탁금이 줄어드는 요인이기도 합니다.금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 투자자예탁금은 88조 5천338억 원으로, 지난달 13일 이후 한 달 가까이 100조 원을 밑돌고 있습니다.빚내서 투자하는 이른바 '빚투' 지표인 신용거래융자 잔고는 28조 7천715억 원으로 28조 원대에 머물고 있습니다.예탁금과 빚투는 상승장에서 늘어나는데, 최근 하락장 속에 감소세를 벗어나지 못하고 있습니다.지난 2일부터 6일까지 국내 증시에서 가장 많은 자금이 들어온 ETF는 'TIGER 200'으로 2천억 원이 유입됐고, 'KODEX 코스닥150레버리지'와 'TIGER CD금리투자KIS'에도 각각 1천444억 원과 1천201억 원이 들어왔습니다.개인 투자자들이 가장 많이 사들인 ETF는 'KODEX 코스닥150레버리지'로 3천735억 원어치였고, 'KODEX 레버리지'가 3천424억 원, 'KODEX 200'이 2천430억 원으로 뒤를 이었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)