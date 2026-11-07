kt 장진혁, 첫 KS 선발 타석서 선제포…이강철 감독에 화답

▲ kt 장진혁 '솔로홈런'

생애 첫 한국시리즈(KS) 선발 출전 기회를 잡은 프로야구 kt wiz 장진혁(33)이 첫 타석부터 홈런을 터뜨리며 이강철 감독의 기대에 화답했습니다.장진혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS(7전 4승제) 4차전에 2번 타자 좌익수로 선발 출전해 선제 솔로포를 쏘아 올렸습니다.0대 0으로 맞선 1회초 원아웃 주자 없는 상황에서 삼성 선발 장찬희와 마주한 장진혁은 2볼 1스트라이크에서 4구째 시속 144㎞의 몸쪽 높은 직구를 잡아당겨 비거리 115ｍ짜리 우월 솔로포를 터뜨렸습니다.시리즈 전적 1승 2패로 밀린 kt에 귀중한 선취점을 안긴 한 방이었습니다.앞선 경기에서 보여준 타격감이 선발 출전으로 이어졌습니다.장진혁은 2차전에서 교체 출전해 1타수 1안타 1득점을 기록했고, 전날 3차전에서도 대타로 나서 2루타를 때렸습니다.두 차례 타격 기회를 모두 안타로 연결하자 이 감독은 이날 김민혁 대신 장진혁을 선발로 내세웠습니다.이 감독은 경기 전 "진혁이가 두 번 나갔을 때 타격 타이밍이 좋았다"며 선발 기용 배경을 설명했습니다.이어 "장진혁이 출루해서 뒤 타선으로 연결해주고 득점력이 강화되면 좋은 결과가 있을 것"이라고 기대했습니다.장진혁은 출루를 넘어 직접 홈을 밟는 홈런으로 답했습니다.장진혁에게 선제포를 내준 장찬희는 이날 19세 1개월 2일로 KS 역대 두 번째로 어린 나이에 선발 등판했습니다.최연소 기록은 2007년 두산 베어스 임태훈의 19세 1개월 1일입니다.(사진=연합뉴스)