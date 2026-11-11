개막도 안 했는데 벌써? '호두까기 인형'이 차트 점령 ㅣ차트로그 2026년 10월 ㅣ커튼콜 스페셜



11월, 12월 공연이 10월 예매 차트를 먼저 채웠습니다. 뮤지컬 톱10 가운데 '오페라의 유령', '스위니 토드' 등 다섯 편이 아직 개막 전이고, 무용 차트는 송년 공연의 대명사인 발레 '호두까기 인형'이 점령했습니다. 클래식 차트에선 피아니스트 임윤찬 닷새 연속 협연으로 변경된 필라델피아 오케스트라 내한공연이 화제였고요.



커튼콜 스페셜 '차트로그'는 공연예술통합전산망 'KOPIS' 데이터로 공연계 트렌드 짚어보는 코너입니다. KOPIS를 운영하는 예술경영지원센터 조소현 팀장과 함께, 뮤지컬과 연극, 무용, 클래식, 국악, 각 장르별로 살펴봅니다. 연말 공연 선택에 길잡이가 되어드릴 거예요. 또 11월말까지 진행되는 공연 관람료 1만원 할인쿠폰 '꿀정보'도 놓치지 마세요. 장르별 차트는 유튜브 영상에서 확인하세요.



(진행 김수현 문화전문기자, 김영욱 PD l 출연 조소현 예술경영지원센터 공연정보팀장ㅣ녹음 녹화 유규연 ㅣ편집 김영욱 정용희ㅣ연출 김영욱)



※ 데이터 출처: 예술경영지원센터 공연예술통합전산망(KOPIS), 집계 기간 2026년 10월

※ 녹음 일시: 2026년 11월 2일



▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.