미 당국 "젠슨 황, 중국 스파이 의심 여성과 연인 관계"

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 정부 스파이 의심을 받는 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 중국 스파이로 의심되는 여성 기업인과 연인 관계였다는 게 미국 정부의 판단이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.현지 시간으로 7일 FT가 인용한 소식통들에 따르면 미 당국자들은 올해 초 정보기관의 첩보를 토대로 이 같은 내용의 메모를 작성했습니다.메모에는 젠슨 황이 싱가포르에 있는 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 앨리스 황(Alice Huang·중국명 황러)과 연인 관계였다는 내용이 담겼습니다.미 정보당국은 중국 국적을 지닌 앨리스 황이 중국의 핵심 정보기관인 국가안전부(MSS)에 스파이로 포섭된 것으로 판단하고 있습니다.미 뉴욕타임스(NYT)도 이 메모에 앨리스 황이 중국 국가안전부의 스파이라는 첩보가 담겼으며, 그녀가 젠슨 황에 관한 정보를 수집하기 위해 포섭됐다고 보도했습니다.중국 정보기관은 앨리스 황을 통해 미국의 인공지능(AI) 반도체 관련 정보를 수집하고, 엔비디아가 최첨단 반도체를 중국에 공급하도록 영향력을 행사하려 했던 것으로 전해졌습니다.메모는 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 지난 5월 중국을 방문하기 직전 소수의 미 정부 최고위 당국자들에게 공유됐다고 FT는 전했습니다.엔비디아는 두 사람의 관계나 미 정부 메모에 대한 논평을 거부했습니다.다만 앞서 젠슨 황이 "매년 수천 명의 고객사 임원들을 만난다"고 밝힌 바 있습니다.(사진=넷선더 링크트인 게시물 캡처, 연합뉴스)