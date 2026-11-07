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"트럼프 살해하라" 들려온 목소리?…백악관 인근서 무장 남성 체포

안혜민 기자
작성 2026.11.07 14:59 수정 2026.11.07 16:02 조회수
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미국 백악관 인근에서 총기 3정과 수십 발의 탄약을 소지한 남성이 비밀경호국에 체포됐습니다.

미 국토안보부와 현지 언론에 따르면 현지시간 5일 밤, 비밀경호국 요원이 백악관 인근 컨스티튜션 애비뉴에 주차돼 있던 차량에서 수상한 행동을 하던 남성을 발견했습니다.

차량을 수색한 결과 소총과 권총 등 총기 3정과 수십 발의 탄약이 발견됐습니다.

차량 역시 도난 신고가 접수된 차량으로 확인됐습니다.

체포된 남성은 베네수엘라 출신 로니 요드릭스 과니파 치리노스로 확인됐습니다.

미 국토안보부는 치리노스가 조사 과정에서 "워싱턴DC로 가서 트럼프 대통령을 살해하라"는 목소리가 머릿속에서 들렸다고 진술했다고 밝혔습니다.

국토안보부에 따르면 치리노스는 지난 2024년 3월 텍사스를 통해 미국에 입국한 뒤 불법 체류해 온 것으로 파악됐습니다.

치리노스에게는 무면허 권총·소총 소지와 도난 차량 사용, 장물 취득 등 여러 혐의가 적용됐습니다.

법원은 치리노스의 보석을 허가하지 않았고, 현재 구금 상태에서 수사를 받고 있습니다.

미 비밀경호국은 최근 백악관 주변으로 무장한 사람들이 접근하는 위협 사례가 계속 늘고 있다며 이번 사건을 포함한 대통령 신변 위협 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다.

당국은 치리노스가 실제로 트럼프 대통령을 공격할 계획을 세웠는지 등 구체적인 범행 동기와 준비 여부를 추가로 조사하고 있습니다.

취재 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부
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