북한 김성남, 중국 류하이싱과 회담…방중 세 번째 고위급 회동

▲ 북한 김성남, 중국 공식 방문 평양 출발

북한 조선노동당 대표단을 이끌고 중국을 공식 방문 중인 김성남 당 국제비서가 류하이싱 중국 공산당 대외연락부장과 회담했다고 조선중앙통신이 오늘(7일) 보도했습니다.회담은 어제 베이징의 귀빈 숙소 댜오위타이 국빈관에서 진행됐습니다.통신에 따르면 김 비서는 '카운터파트'에 해당하는 류 부장에게 당 건설과 당 활동에서 이뤄낸 성과들을 소개하고, 전당·전민이 당 제9차 대회에서 제시된 5개년 계획의 첫해 목표를 완수하기 위해 힘쓰고 있다고 설명했습니다.류 부장은 시진핑 국가주석과 공산당 중앙위원회가 '중국을 방문한 조선노동당 대표단을 열렬히 환영하며 매우 중시한다'면서 '이번 방문이 중조 관계 발전에서 중요한 의의를 가진다'고 말했습니다.회담에선 양당·양국이 사회주의 건설과 대외관계 분야에서 추진하는 정책들에 대한 서로의 지지를 재확인했습니다.아울러 "두 당 최고 영도자들께서 이룩하신 중요 합의 정신을 철저히 이행하여 쌍무관계의 강화발전과 두 나라 인민의 복리, 지역의 평화와 번영을 위해 당 대외사업 부문들 사이의 협조를 더욱 심화시켜 나갈 입장을 표명하였다"고 통신은 전했습니다.회담에 이어 류 부장이 마련한 노동당 대표단 환영 연회도 진행됐습니다.조선중앙통신은 김 비서가 어제 국빈관에서 중국 공산당 권력 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기와 만난 사실도 보도했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)