'입동 추위' 서울 첫얼음…설악산 영하 10도 육박

<앵커>



절기상 '입동'인 오늘(7일) 내륙 곳곳에서 영하권 추위가 나타났습니다. 서울에서는 첫얼음이 관측되기도 했는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



임은진 캐스터?



<기상캐스터>



절기 입동에 걸맞은 초겨울 추위가 찾아왔습니다.



북서쪽에서 찬 공기가 남하하며 오늘(7일) 서울의 기온 0.4도까지 낮아져 첫얼음이 관측됐고요.



설악산의 기온은 영하 10도 가까이 곤두박질했습니다.



서울 등 곳곳에서 오늘 아침 올가을 최저 기온을 기록했습니다.



당분간 평년보다 추운 날씨가 계속되겠으니까요.



건강 관리와 농작물 관리에 힘써주셔야겠습니다.



오늘 쭉 맑은 하늘 드러나며 대기가 건조하겠습니다.



동해안을 따라서 건조특보가 발효 중인 가운데 바람까지 강하게 불고 있으니까요.



산불 등 화재가 발생하지 않도록 불조심하시기 바랍니다.



자세한 낮 기온 확인해 보시면 서울이 8도, 춘천 9도, 대구 11도, 광주 13도에 그치면서 평년보다 기온이 5도가량 낮겠고 어제보다도 2도~7도가량 기온이 낮아 종일 쌀쌀하겠습니다.



일요일인 내일은 중부지방에 비 소식이 들어 있는데요.



양은 5mm 정도로 적겠고 경기 북동부와 강원 내륙과 산지로는 비가 눈으로 바뀌어 내리며 첫눈이 내릴 가능성이 있겠습니다.



(임은진 기상캐스터)