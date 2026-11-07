"데이터센터 짓지 마"…MS 공사장 난입

네덜란드 암스테르담에서 100명이 넘는 시위대가 마이크로소프트의 데이터센터 공사 현장에 진입했습니다.



시위대 일부는 크레인에 올라 현수막을 내걸었고, 경찰은 현장에서 절단용 공구와 클라이밍 장비 등을 압수했습니다.



한 시위 참가자는 데이터센터가 막대한 자원을 소비한다며 건설을 당장 멈춰야 한다고 주장했습니다.



[삼 판더르베이크 / 시위 참가자 : 이 데이터센터는 엄청난 양의 물과 전기, 그리고 땅을 사용할 겁니다. 암스테르담에는 그 어느 것도 남아돌지 않습니다.]



이번 시위는 미국 중간선거 직후 벌어졌다는 점에서도 주목받고 있습니다.



미국 중간선거에서는 데이터센터 규제를 주장한 후보들이 잇따라 승리하면서, 데이터센터를 둘러싼 지역사회의 반발이 주요 정치 쟁점으로 떠올랐습니다.



비슷한 움직임은 유럽 곳곳에서도 나타나고 있습니다.



유럽 각지의 시민단체들이 6일과 7일 이틀 동안 데이터센터 신규 건설 중단을 요구하는 공동 행동에 나설 계획입니다.



반대 시위를 이끄는 '스톱 더티 데이터센터' 측에 따르면 16개국 100여 개 단체가 참여할 것으로 알려졌습니다.



이들이 가장 문제 삼는 건 데이터센터가 소비하는 전기와 물, 그리고 토지입니다.



시민단체들은 AI 확산으로 대규모 데이터센터가 빠르게 늘면서 전력과 물 공급에 부담을 주고, 지역 주민들의 생활비 부담까지 키울 수 있다고 주장하고 있습니다.



현재 네덜란드에서만 계획 중이거나 건설·운영 중인 데이터센터는 약 200개에 달합니다.



핀란드에서는 구글의 데이터센터 사업이 부지 조성과 관련해 수사를 받고 있고, 이탈리아와 포르투갈도 데이터센터 관련 환경 규제를 강화하고 있습니다.



반면 데이터센터 업계와 빅테크 기업들은 AI와 클라우드 서비스를 위해 데이터센터 확충이 필요하다는 입장입니다.



마이크로소프트도 평화롭게 의견을 표현할 권리는 존중하지만, 불법 행위나 안전을 위협하는 행동은 용납할 수 없다고 밝혔습니다.



유럽연합 역시 AI 경쟁력을 위해 더 많은 데이터센터가 필요하다면서도, 전기요금 상승과 정전, 환경 훼손으로 이어지지 않도록 신중하게 확대해야 한다는 입장입니다.



취재 : 안혜민 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부