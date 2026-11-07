GD도 탔던 '사이버트럭' 내년부터 못 본다?

가수 GD가 탔던 테슬라의 사이버트럭이 내년부터 단종 수순을 밟게 됐습니다.



테슬라는 현지 시간 6일 내년 중반부터 사이버트럭의 판매 부진으로 생산을 줄여나가겠다고 밝혔습니다.



일론 머스크는 엑스를 통해 "텍사스 기가팩토리에서 사이버트럭 생산을 단계적으로 중단할 예정"이라고 언급했습니다.



머스크는 엑스 이용자에게 "사이버트럭은 테슬라가 지금까지 만든 최고의 차량"이라면서 생산 축소 결정을 "한 시대의 종말"이라고 표현했습니다.



테슬라는 2023년 말부터 사이버트럭을 고객에게 판매했습니다.



그러나 지난해 미국에서 사이버트럭의 판매량은 2만 237대에 그쳐 2024년 3만 8,965대의 반토막 수준입니다.



이는 머스크가 연간 25만 대를 판매할 것이라고 밝힌 목표치에 한참 못 미치는 수준입니다.



머스크가 이끄는 스페이스X는 지난해 사이버트럭의 최대 고객 중 하나였습니다.



스페이스X의 기업공개 신고서에 따르면 이 회사는 2025년 기준 1,786억 원어치 사이버트럭을 구매했습니다.



그나마 머스크 자신이 사이버트럭의 판매량을 받쳐준 셈입니다.



슈퍼카 애스턴마틴의 전 CEO 앤디 파머는 "이성적인 자동차 업계 관계자라면 누구나 같은 판단을 내릴 것"이라며 머스크의 결정은 당연한 수순이라고 평가했습니다.



취재 : 조기호 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부