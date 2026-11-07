코스피 급락장에 서학개미 일주일 새 3조 원 '베팅'

개인 투자자들이 최근 미국 주식 매입 규모를 한층 더 확대하고 있습니다.



한국예탁결제원에 따르면 지난 2일~6일 서학 개미들의 미 주식 매입액은 21억9천753만 달러, 우리 돈 2조9천820억원에 달했습니다.



이는 지난 8월 한 달간 순매수 규모인 19억6천234만 달러를 넘고, 9월 순매수 10억128만 달러의 두 배를 웃도는 수준입니다.



단 일주일 만에 이전의 한 달 치 이상의 주식을 사들인 겁니다.



10월 순매수 규모 54억2천312억달러와 비교하면 40%에 달합니다.



이는 코스피가 상반기 때처럼 불장을 이어가지 못하고 수개월째 지지부진한 우하향 곡선을 그린데다, 최근 급락세가 이어졌기 때문이라는 분석입니다.



여기에 1천500원선을 넘었던 원·달러 환율이 1천300원대 중반까지 떨어져 미 증시 투자에 유리한 환경이 조성된 점도 요인으로 꼽힙니다.



11월 들어 가장 많이 매수한 미 주식은 단연 '속슬'(SOXL)로 16억2천525만 달러에 달했습니다.



전체 순매수액 중 70% 이상을 미국 반도체 지수 3배 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 쏟아부은 겁니다.



알파벳은 4억9천705만 달러어치 순매수했고, 나스닥100 지수의 하루 수익률을 3배로 추종하는 ETF(PROSHARES ULTRAPRO QQQ)도 2억2천22만 달러어치 사들였습니다.



서학 개미의 투자액이 늘수록 국내 증시 대기 자금인 투자자예탁금은 줄어듭니다.



금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 투자자예탁금은 88조5천338억원으로, 지난달 13일 이후 한 달 가까이 100조원을 하회하고 있습니다.



이른바 '빚투'(빚내서 투자) 지표인 신용거래융자 잔고는 28조7천715억원으로, 29조원대에 육박했습니다.



취재 : 조기호 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부