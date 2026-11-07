포르투갈 제주스 감독 "호날두 대표팀 은퇴 결정에 죄책감 없다"

▲ 조르주 제주스 포르투갈 축구 대표팀 감독

포르투갈 축구 대표팀의 조르즈 제주스 감독이 크리스티아누 호날두(알나스르)의 대표팀 은퇴 결정에 대해 "죄책감을 느끼지 않는다"라고 잘라 말했습니다.제주스 감독은 현지시간 6일 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 5~6차전(덴마크·웨일스)에 나설 대표팀 명단을 발표하는 자리에서 호날두의 대표팀 은퇴 결정에 대한 질문을 받자 "나 때문에 은퇴한 것은 아니다"라고 강조했습니다.만 41세의 호날두는 지난 5일 자신의 소셜미디어를 통해 대표팀 은퇴를 선언했습니다.호날두는 "23년 동안 나는 대표팀의 7번 유니폼을 입고, 지키고, 전 세계 경기장으로 가지고 다니는 특권과 책임을 누렸다"며 "이 유니폼을 미래에 넘겨줄 때가 됐다. 쉬운 결정은 아니었다. 어떤 결정은 머리로만 내리는 게 아니라 마음으로도 내리기 때문이다. 2003년 8월에 시작돼 내 인생을 영원히 바꾼 여정이 끝났다"고 발표했습니다.호날두의 대표팀 은퇴에는 제주스 감독과의 불화도 한몫했습니다.9~10월 A매치 기간 UNL 소집명단에 포함된 호날두는 웨일스와 첫 경기에 선발 출전했지만 67분만 뛰었고, 이어진 노르웨이와 2차전에선 벤치에서 대기했습니다.제주스 감독이 덴마크와의 세 번째 경기에서 호날두를 선발로 기용하지 않겠다는 뜻을 드러냈고, 호날두는 대표팀 훈련 캠프를 무단으로 이탈했습니다.포르투갈축구협회는 지난달 20일 호날두에게 30일 간의 출전정지와 제재금 255유로(약 38만원) 징계를 내렸고, 호날두는 결국 대표팀 은퇴를 선택했습니다.이날 발표된 대표팀 명단에도 호날두는 이름을 올리지 않았습니다.제주스 감독은 "호날두의 대표팀 은퇴에 대해 죄책감을 느끼지 않는다"라며 "내가 상황을 조금 앞당겼을 수는 있지만, 호날두는 나 때문에 대표팀에서 은퇴한 게 아니다"라고 강조했습니다.제주스 감독은 "대표팀 은퇴는 호날두의 머릿속에 있던 생각이다. 호날두의 결정을 존중한다"며 "나는 호날두가 대표팀으로 돌아올 것으로 생각했고, 이번 소집 명단에도 포함할 준비가 돼 있었다"라고 말했습니다.제주스 감독은 "호날두는 지금이 대표팀을 떠날 적기라고 느꼈고, 그 결정은 존중받아야 한다"며 "호날두가 포르투갈에 어떤 의미였는지, 이 나라에 무엇을 기여했는지, 어린 선수들에게 어떤 상징인지 결코 잊어서는 안 된다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)