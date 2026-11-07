주유소 기름값 25주 연속 하락…1천800원대 횡보

▲ 서울시내 한 주유소

전국 주유소 기름값이 25주 연속 하락했지만, 최근 하락 폭이 미미해지면서 사실상 제자리걸음을 이어가고 있습니다.휘발유와 경유 평균 판매가격은 지난 7월 둘째 주 1천800원대로 내려온 이후 18주째 같은 가격대를 유지하고 있습니다.오늘(7일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 11월 첫째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 0.3원 내린 1천855.4원이었습니다.특히 휘발유 가격은 9월 셋째 주부터 전주 대비 하락 폭이 리터당 1원 미만에 머물렀습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 1.0원 내린 1천900.3원, 가격이 가장 낮은 대구는 0.5원 하락한 1천826.8원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천858.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천845.8원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매가격은 전주와 비교해 0.1원 내린 1천842.0원을 기록했습니다.경유 역시 8월 넷째 주부터 매주 하락 폭이 리터당 1원에 못 미쳤습니다.이번 주 국제 유가는 미국과 이란의 외교적 해결 기대와 미·러·우 3자 평화협상 재개에 따른 지정학적 위험 완화 기대가 커지면서 하락했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 15.3달러 내린 100.3달러였습니다.국제 휘발유 가격은 25.0달러 하락한 111.9달러, 국제 자동차용 경유는 9.4달러 내린 163.7달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 대개 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.앞서 정부는 11차 석유 최고가격을 10차 최고가격과 동일한 리터당 휘발유 1천784원, 경유 1천773원, 등유 1천380원으로 지정했습니다.(사진=연합뉴스)