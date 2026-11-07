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미국·이란 전쟁 끝나나…"밴스, 이란과 간접 협상 물밑 주도"

조기호 기자
작성 2026.11.07 09:51 조회수
미국·이란 전쟁 끝나나…"밴스, 이란과 간접 협상 물밑 주도"
▲ JD 밴스 미국 부통령

JD 밴스 미국 부통령이 최근 미국과 이란 사이의 신규 휴전과 핵 협상 재개를 위한 간접 협상을 물밑에서 주도하고 있다고 미국의 정치 전문 매체 악시오스가 보도했습니다.

악시오스는 밴스 부통령이 최근 2주간 간접 협상에 직접 관여하면서 카타르 총리와 파키스탄 육군참모총장 등 간접 협상 중재자들과 거의 매일 논의를 해왔다고 전했습니다.

그러면서 이는 미국이 이란 전쟁에서 벗어나도록 하기 위해 밴스 부통령이 직접 나선 것이며 간접협상이 미국 행정부 최고위급 차원으로 격상됐다는 데에 의미가 있다고 분석했습니다.

간접 협상에는 대통령의 중동 특사인 스티브 윗코프와 트럼프 대통령의 맏사위이자 참모인 재러드 쿠슈너도 관여하고 있습니다.

밴스 부통령과 카타르·파키스탄 중재자들은 조만간 미국과 이란이 실무급 기술 회의 개최 방안을 논의해 왔지만 아직 성사되지는 않았다고 소식통들은 전했습니다.

부통령실은 이에 대해 논평을 거부했습니다.

밴스 부통령은 미국 중간선거가 공화당의 역사적 참패로 끝난 다음 날인 4일 공화당이 선거에서 대패한 핵심 이유로 이란 전쟁을 꼽았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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