어머니·외할머니 때린 '패륜 30대' '접근금지' 명령까지 무시

▲ 춘천지방법원

가정폭력으로 즉시 퇴거와 접근 금지 명령을 받은 30대가 또 가족들에게 접근해 처벌을 받았습니다.춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의 등으로 기소된 A(37)씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고하고, 보호관찰과 함께 사회봉사 120시간을 명령했습니다.공소사실에 따르면 A 씨는 지난 6월 어머니와 외할머니를 폭행해 법원으로부터 즉시 퇴거와 접근·연락을 금지하는 임시 조치를 받았지만 닷새 만에 베란다 창문을 통해 집 안으로 들어갔습니다.또 비슷한 시기에 술자리에서 알게 된 B 씨의 집 현관문 도어락을 소화기로 내리쳐 부순 뒤 집 안으로 침입했습니다.곧이어 거실에 놓여 있던 B 씨의 가방에서 차 키와 신용카드 6장을 훔쳤습니다.박 판사는 "범행을 모두 인정하며 반성하고 있지만 존속폭행으로 임시 조치 결정을 받았는데도 가족들에게 접근하고, B 씨의 집에 침입해 절도 범행을 저질러 죄질이 좋지 않으며, 피해자들과 합의하지 못한 점 등을 종합해 형을 정했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)