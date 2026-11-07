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"와…춥다" 내륙 대부분 '영하'…서울·인천 등 올가을 첫 얼음

조기호 기자
작성 2026.11.07 09:41 조회수
"와…춥다" 내륙 대부분 '영하'…서울·인천 등 올가을 첫 얼음
▲ 추워진 날씨에 움츠러든 시민들

입동인 오늘(7일) 내륙 대부분의 아침 기온이 영하로 내려가는 등 추워지기 시작했습니다.

오전 7시 기준으로 일최저기온 현황을 보면 설악산은 -9.0도, 횡성(둔내)은 -6.8도, 홍천(서석)과 파주(판문점)는 -6.6도까지 기온이 떨어졌습니다.

서울은 최저기온이 0.5도로 영하권 진입은 가까스로 피했지만, 올가을 들어 가장 낮았습니다.

서울 내에서도 은평은 최저기온 -3.3도를 기록했고 노원 -3.0도, 관악도 -0.7도까지 내려갔습니다.

서울을 비롯한 내륙 곳곳에서 올가을 첫얼음이 관측됐습니다.

야외 관측장소에 놓아둔 지름 20㎝ 접시 모양의 증발산계에 담긴 물이 언 것으로 나타났습니다.

서울은 작년보다 열흘, 평년(1991∼2020년 평균)보다는 나흘 느리게 가을 첫얼음이 관측됐습니다.

주말인 오늘(7일) 고기압으로 하늘이 맑아 낮 동안 햇볕에 기온이 오르겠지만, 그래도 최고기온이 평년기온, 14∼19도보다 낮은 8∼13도에 머물 전망입니다.

(사진=연합뉴스)
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