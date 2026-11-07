미래에셋증권, 고객 3천800여 명·임직원 3만 5천여 명 정보 유출

▲ 미래에셋증권

금융권에서 연쇄 해킹 사고가 잇따르는 가운데 미래에셋증권에서도 해킹으로 인한 정보 유출이 발생했습니다.미래에셋증권은 지난 4일과 5일 모바일웹 휴대폰 인증 로그인 서비스와 그룹웨어(mi-global)에 대한 외부의 공격이 발생했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.이로 인해 고객 3천800여 명이 자사에 개설한 계좌번호가 유출됐으나, 예금주명 등 여타 민감정보는 빠져나가지 않았다고 미래에셋증권은 전했습니다.다만, 퇴직자 및 외주직원을 포함한 미래에셋증권 임직원 3만 5천255명의 개인정보가 유출됐습니다.유출된 임직원 개인정보 항목은 성명, 사번, 이메일주소, 휴대폰번호, 암호화된 비밀번호 등이며, 주민등록번호와 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호 등 고유식별정보와 민감정보는 유출되지 않았습니다.미래에셋증권 관계자는 "외부 IP의 비정상적인 접근 정황을 확인한 즉시 관련 접근 경로를 차단하고 비상대응체계를 가동했으며, 관련 법령에 따라 금융위원회와 금융감독원·개인정보보호위원회에 보고했다"고 말했습니다.그는 "외부에서 정상 권한 없이 자료를 열람한 사례로, 악성코드 감염이나 서비스 중단은 없었다"면서 "현재까지 확인된바 금전적 피해는 없으며, 회사 홈페이지를 포함한 주요 시스템과 서비스는 영향 없이 정상 운영 중"이라고 말했습니다.미래에셋증권은 김미섭·허선호 대표이사 명의로 올린 공지에서 "고객님의 소중한 개인(신용)정보를 지켜야 할 책임을 다하지 못한 점에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다"면서 "사고 원인과 유출 경위를 면밀히 파악하여 재발방지 대책을 마련하고 있다"고 밝혔습니다.(사진=미래에셋증권 제공, 연합뉴스)