트럼프, 와일스 비서실장 교체…강경파 최측근 스티븐 밀러 발탁

▲ 신임 백악관 비서실장으로 임명된 스티븐 밀

도널드 트럼프 미국 대통령이 11·3 중간선거에서 공화당이 참패한 지 사흘 만인 6일(현지시간) 백악관 비서실장을 수지 와일스에서 스티븐 밀러 부비서실장으로 교체한다고 발표했습니다.이를 신호탄으로 중간선거 패배 이후 백악관과 행정부 전반의 인적 개편이 본격화할지 주목됩니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 오는 9일부터 밀러 부비서실장이 백악관 비서실장을 맡게 된다고 밝혔습니다.그러면서 밀러 신임 비서실장에 대해 "내가 가장 신뢰하는 참모 중 하나"라고 말했습니다.와일스 비서실장에 대해선 "훌륭한 일을 해온 수지 와일스는 트럼프 정치조직(Trump Political Operation)으로 자리를 옮길 것"이라고 밝혔습니다.이어 "비서실장으로 헌신해준 데 대해 감사하다"며 "그는 훌륭한 일을 해냈다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 '트럼프 정치조직'이 어떤 조직인지, 와일스가 어떤 역할을 맡게 될지에 대해선 언급하지 않았습니다.와일스 비서실장은 이날 엑스(X)를 통해 "백악관에서 트럼프 대통령을 보좌한 것은 평생의 영광"이었다며 "국경 강화와 세금 감면부터 경제 강화, 미국 우선주의 실현에 이르기까지 우리가 함께 이룬 성과에 기여한 것이 자랑스럽다"고 밝혔습니다.이번 인사는 지난 3일 중간선거에서 공화당이 민주당에 연방 상·하원 다수당 지위를 모두 내준 지 사흘 만에 발표됐습니다.특히 트럼프 대통령이 집권 2기 백악관 운영을 총괄해온 와일스 비서실장을 교체하고 강경파 최측근인 밀러 부비서실장을 전면에 내세웠다는 점에서 주목됩니다.앞서 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론들은 트럼프 대통령 측근들을 인용, 트럼프 대통령이 중간선거 패배 이후 백악관과 내 각 개편에 나설 가능성이 있다고 보도했습니다.트럼프 대통령이 인사의 첫 단추로 비서실장을 교체한 만큼 후속 내각 개편이 이어질 수 있다는 관측이 나옵니다.트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 와일스 비서실장이 그동안 훌륭하게 일해왔다면서도 "변화를 주고 싶었다"며 이번 인사가 중간선거 패배에 따른 인적 개편임을 시사했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)