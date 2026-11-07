'역삼동 연쇄방화범' 머그샷, 30일 뒤면 끝나는 이유?

<앵커>



역삼동 방화사건 피의자 이명수의 신상은 다음 달 3일까지 서울경찰청 홈페이지를 통해 공개됩니다. 그런데 비슷한 중대 범죄임에도 신상이 공개되지 않는 경우도 있어서 그 기준이 무엇인지 궁금하셨을 텐데요.



비디오머그, 소환욱 기자가 자세히 전해드립니다.



<기자>



2024년 서울에서 벌어진 두 사건.



은평구에서는 한 남성이 일본도를 휘둘러 이웃을 살해했습니다.



중랑구에서는 최성우가 70대 이웃을 폭행해 숨지게 했습니다.



두 사건 모두 검찰이 가해자의 망상과 관련된 범행으로 파악했습니다.



하지만 신상공개 결과는 달랐습니다.



당시 28세였던 최성우는 범행의 잔인성과 중대성을 이유로 얼굴과 이름이 공개됐습니다.



반면 일본도 사건은 피해 유족까지 공개를 요청했지만 유족의 2차 피해 우려 등을 이유로 검찰은 신상을 공개하지 않았습니다.



물론 두 사건의 모든 사정이 같은 것은 아닙니다.



무엇이 결론을 갈랐을까요?



현행법은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 충분한 범행 증거, 공공의 이익 등을 공개 기준으로 정하고 있습니다.



다만 그 기준을 어떻게 정할지에 대한 판단은 사건마다 달라질 수 있습니다.



같은 사람을 놓고도 판단이 달랐습니다.



남성들에게 약물이 든 음료를 건네 숨지게 하거나 다치게 한 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 김소영.



경찰은 처음에 살인의 고의를 입증할 증거가 부족하다며 신상을 공개하지 않았습니다.



하지만 사건을 넘겨받은 검찰은 3월 9일, 이름과 머그샷을 공개했습니다.



수사가 진행되면서 증거가 늘면 판단도 달라질 수 있습니다.



판단이 바뀌는 것 자체가 잘못은 아니지만 어떤 증거와 판단이 달라졌는지 충분히 설명할 필요가 있습니다.



현행 시행령은 위원회 심의와 위원 의견서 등 관련 문서를 공개하지 않도록 하고 있습니다.



구속영장 신청 당시 경찰은 역삼동 연쇄방화 피의자에게 현존건조물방화치상 혐의만 적용했지만 유일한 출구 앞에 휘발유를 붓고 망설임 없이 불을 지르고 화염이 번져도 비상벨을 누르거나 하지 않고 바로 도주한 점 등을 볼 때 불특정 다수를 사망에 이르게 할 고의가 있었다고 보고 살인미수 혐의를 추가 적용해 공소청에 넘겼습니다.



그러나 피의자는 여전히 자신의 잘못을 인정하거나 반성하는 모습을 보이지 않았습니다.



[(특허법인 관계자들을 다 죽이려고 하셨어요?) 그 얘기를 그만 하고. (피해자들한테 미안하지 않으세요?) 여보세요, 그런 얘기 그만 하자니까.]



약물 연쇄 살인범 김소영의 얼굴은 지난 3월 공개됐습니다.



공식 게시 기간은 4월에 끝났지만 법원의 첫 판단은 8월 27일에 나왔습니다.



1심 법원은 살인의 고의를 인정해 무기징역을 선고했습니다.



다만 특수상해 혐의 한 건은 무죄로 판단했고 현재 항소심이 진행 중입니다.



30일이 지나도 얼굴은 남지만 수사와 재판의 결론은 그 이후에 달라질 수 있습니다.



역삼 연쇄방화 사건도 마찬가지입니다.



앞으로 재판에서 어떤 사실이 인정될지는 더 지켜봐야 합니다.



처음 공개한 혐의와 법원이 인정한 사실이 달라진다면 그 결과도 함께 알려야 합니다.



김소영 사건에서는 신상공개 일주일 뒤 경찰이 추가 피해자 3명을 확인했다고 밝혔습니다.



하지만 공개 덕분에 발견했는지 별도의 수사로 확인했는지는 명확하지 않습니다.



얼굴을 공개해 국민에게 정보를 제공하는 것, 추가 피해자를 찾는 것과 앞으로의 범죄를 줄이는 것은 다른 얘기입니다.



피의자의 사진이 널리 퍼진다고 범죄 예방 효과가 입증된 것은 아니라는 뜻입니다.



역삼동 연쇄방화범 이명수의 얼굴도 30일 동안 공개되는데 수사와 재판은 그 이후에도 이어집니다.



국민의 알권리와 안전을 위한다는 중대범죄 피해자의 신상공개.



왜 누구는 공개되고, 누구는 가려지는가, 공개 이후의 재판 결과는 어떻게 전달되는가, 그리고 실제로 범죄 예방이 도움이 되는가.



30일 뒤 공식 공개는 끝나지만 인터넷에 남는 얼굴에는 설명도 함께 따라야 합니다.