최강 엘니뇨 온다…'눈·비' 많은 올겨울

<앵커>



열대 태평양의 엘니뇨가 관측 이래 가장 강하게 발달할 거라는 분석이 나왔습니다. 바닷물 온도가 평년보다 2도 넘게 높은 상태인 것인데, 이 여파로 올 겨울은 기온이 오르고 비나 눈도 많이 내릴 거라는 전망이 나옵니다.



서동균 기자입니.



<기자>



기상청이 관리하는 열대 태평양의 엘니뇨·라니냐 감시구역입니다.



지난 10월 말 해수 온도 편차입니다.



최근 30년 평균과의 차이를 보여주는데 엘니뇨 감시구역이 짙은 빨간색을 띠며 평년보다 매우 높은 것을 볼 수 있습니다.



이 지역 최근 3달 평균 수온이 그 어느 해보다도 높게 관측됐는데요.



평년보다 1.5도 이상 높을 때 강한 엘니뇨로 분류하는데, 현재는 3개월 평균이 평년 대비 2.4도나 높습니다.



엘니뇨가 생기면 서태평양에서 대류가 약해지고 이 흐름이 우리나라 동쪽에 고기압성 순환을 만듭니다.



이럴 경우 우리나라로 남풍이 불어들면서 따뜻한 공기와 수증기가 유입돼 평소보다 기온이 오르고 눈이나 비가 더 많이 내릴 가능성이 있습니다.



실제 강력한 엘니뇨가 있었던 1997년과 2015년 11월 전국에 내린 강수량은 각각 157.6mm, 127.8mm로 평년보다 2.5~3배 많았습니다.



기온은 2015년 11월 평균 기온이 평년에 비해 2도 이상 높았지만 다른 해는 그에 못 미쳤습니다.



다만 엘니뇨 외 다른 기후 요인에 의해 한파도 언제든 찾아올 수 있습니다.



최강 엘니뇨는 내년에도 영향을 미칠 수 있습니다.



[김승기/포항공대 환경공학부 교수 : 더 빠르게 온난화를 시키는 효과를 가져오게 되는데 일시적으로 지구 온난화 정도가 산업화 대비 1.5도 이상 온난화가 될 것으로 (예상합니다.)]



전문가들은 올겨울 외에도 내년까지도 급격한 기상 변동에 대비해야 한다고 경고합니다.



(영상편집 : 박지인, 디자인 : 박태영)