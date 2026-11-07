폭락장에 개미들 '비명'…"전쟁 난 줄 알았다"

<앵커>



우리 주요 기업들의 주가가 급락하는 '블루 쇼크' 속에 국내 주식 투자자들은 "전쟁이 난 줄 알았다"며 망연자실한 반응을 보였습니다. 어제(6일) 하루에만 13조 원 넘게 손실을 본 것으로 추산되는 미국 증시 투자자들의 불안도 커지고 있습니다.



김기태 기자.



<기자>



서울 여의도, 회사 건물 밖 공터마다 담배를 피우러 나온 직장인들로 가득합니다.



온통 파란 창 때문에 도무지 일이 손에 잡히지 않습니다.



[개인 투자자 A : 많이 안 좋죠. 완전 반토막이에요. 반토막 더 났죠. 뭐. 잘 안 쳐다보려고 그래요. 쳐다볼 때마다 혈압이 오르니까.]



반등을 기대하며 저가 매수에 나섰던 개미들은 "이제 물타기 할 현금도 없다"며 한숨만 쉽니다.



[개인 투자자 B : 올라갈 때는 (좋은 말을) 줄곧 해요. 왜 내려갈 때는 말을 안 해요? 애널리스트도 마찬가지고. 시장에 불신을 심어주는 거잖아요. 지금… 난 북한 쳐들어온 줄 알았다 진짜.]



하소연할 데 없는 개미들은 온라인 법당에 모였습니다.



절을 올리고, 상한가 소원을 적은 등을 띄우며 서로의 처지를 위로합니다.



특히 뉴욕증시가 폭락하면서 미 증시에 투자하는 개인 투자자, 이른바 서학개미들도 대규모 손실을 본 것으로 추정됩니다.



국내 투자자들이 30조 원을 보유한 '테슬라'는 10% 넘게 떨어졌고, 22조 원어치를 갖고 있는 엔비디아도 하루 만에 코카콜라 회사 시총에 맞먹는 돈이 증발했습니다.



전체 투자자 10명 중 3명이 한국인인 것으로 알려진 이른바 '속슬'.



반도체 주가의 하루 등락 폭을 3배로 키우는 상품인데 간밤 무려 40% 가까이 폭락했습니다.



'서학개미'들이 하루 잃어버린 돈은 13조 원이 넘는 것으로 추산됩니다.



[김두언(빈센트)/하나증권 수석연구위원 : 감정에 너무 휩싸이면 안 될 것 같습니다. 사는 것도 천천히 파는 것도 천천히… 즉 급변하는 가격보다는 오히려 가치 펀더멘탈 중심으로 해야 한다.]



롤러코스터 장세가 한동안 이어질 것으로 전망되면서 투자자들의 불안과 한숨도 깊어지고 있습니다.



(영상편집 : 김윤성, VJ : 이지환)