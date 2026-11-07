AI 규제·관세·대미투자…불확실성에 불안 증폭

<앵커>



미국 중간선거 이후 우리나라와 미국 증시를 덮친 폭락 충격의 배경에 인공지능 산업과 데이터센터 건설을 둘러싼 규제 움직임이 거론됩니다. 문제는 미국 민주당이 실제로 어떻게, 어디까지 규제할지 아직 불확실하다는 겁니다.



홍영재 기자의 보도입니다.



<기자>



선거가 끝나고 이틀째에야 미국 증시가 폭락한 것은 현재 인공지능 투자 구조가 가진 약점이 부각됐기 때문으로 해석됩니다.



순환 금융이라는 것인데, 엔비디아가 대형 IT 회사는 물론이고 신생 기업들에게도 돈을 빌려주면, 이 기업들은 이 신용을 바탕으로 더 큰 빚을 끌어들인 뒤에 다시 그 돈으로 엔비디아 반도체를 사들이는 식입니다.



민주당이 추진하는 대로 데이터센터 건설이 막히면, 이 구조가 막히면서 금융권과 경제 전체로 충격이 퍼질 수 있다는 걱정이 미국 증시 전체를 끌어내린 것으로 해석됩니다.



성장률과 일자리 등에 인공지능 투자가 미치는 영향이 커서 민주당도 부담을 느낄 수 있다는 지적이 나옵니다.



폭락 이후에 민주당 측에서도 기업들이 비용을 더 내놓는다면 데이터센터를 짓게 해 줄 수 있다는 듯한 발언을 내놓고 있습니다.



[지나 히노호사/텍사스 주지사 당선인 : 주민들 보호책이 마련만 된다면, 우리는 경제와 산업을 강하게 육성하면서, 동시에 주민들도 지킬 수 있습니다.]



또 중국과 벌이는 인공지능 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 지적도 민주당이 신경 쓸 수밖에 없습니다.



[김동원/KB증권 리서치본부 전무 : 공화당에서는 '민주당에서 AI를 브레이크 걸었기 때문이다' 이렇게 탓하기 좋지 않습니까? 그럼 주식시장도 망가질 거고 그걸 민주당이 바랄 거냐는 거죠. 사실은 이제 (데이터센터) 선별적 규제가 현실적인 대안이 될 수가 있다는 거예요.]



민주당 태도를 더 지켜봐야 하지만 반도체부터 전기전자 등등 관련 업종들에 충격이 줄어들 수 있다는 뜻입니다.



관세를 중심으로 대미 투자를 더 하라는 압박은 수그러들지 않을 거라는 분석은 여전히 불안요소입니다.



사상 최대 대미 흑자를 내고 있는 상황에서, 민주당도 미국 내 투자를 늘리는 정책을 받아들일 것으로 해석되기 때문입니다.



정책을 고수하겠다는 트럼프와 태도를 고쳐주겠다는 민주당의 평행선이 이어지는 불확실성이 걷힐 때까지, 불안은 한동안 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 방민주)