"아기야 살자!" 심정지 아기 살린 구급대원들

<앵커>



달리는 구급차 안에서 태어난 새 생명을 필사적으로 살려낸 구급 대원들의 이야기가 화제가 되고 있습니다. 심정지 상태로 예정일보다 두 달 일찍 태어난 아기는 건강하게 퇴원해 곧 100일을 맞이하는데요.



급박했던 상황, 김민정 기자가 전해드립니다.



<기자>



사이렌을 켜고 맹렬하게 달려 나가는 구급차.



31주 차에 진통과 출혈을 하는 위급한 산모가 타고 있었습니다.



[진통 간격이 좀 좁아지고 있거든요.]



앞 차들 사이를 황급히 헤쳐나가던 구급차에서 결국 태어난 아기.



예정일보다 두 달 빨리 나온 아기는 심정지 상태로 숨도 쉬지 못하고 울지도 않았습니다.



병실에 도착할 때까지 구급대원들의 심폐소생술이 간절하게 이어집니다.



[아…아기야…아기야 좀 살자!]



울음을 터트리는가 싶더니,



[운다, 운다, 울어, 울어! 운다, 살았다, 아기 울어요.]



그러나 다시 숨을 쉬지 못하고 파랗게 질리는 아기.



대원들은 끝까지 포기하지 않았습니다.



[아기야 살자, 살자! 이제 엄마 보러 가자!]



마침내 세상을 향한 아기 울음이 터졌습니다.



[운다, 운다! 엄마 보러 가자. 엄마 여기 있다.]



신생아 중환자실에 입원한 아기는 50일 만에 건강하게 퇴원했고, 이 소식은 산모가 서울시 게시판에 구급대원들에게 감사 인사를 올리면서 알려졌습니다.



[이시성/구급대원 : '아기야 살자' 하면서 저희의 간절했던 바람이 아이한테 다가온 것 같아서 정말 기분이 너무 좋았습니다.]



도로 위 구급차에서 태어났다고 해서 수레 여에 길 정자를 써서 '여정'이라는 특별한 이름을 갖게 된 아기.



곧 아기의 100일이라고 전한 아기 아빠는 이런 말을 남겼습니다.



[아기 아빠 (서울 서대문구 거주) : 대원 분들 덕분에 아기 건강하게 잘 크고 있고, 아기 키우면서 잊지 않겠다는 말 좀 전해 드리고 싶습니다.]



(영상취재 : 김흥기, 영상편집 : 소지혜, 화면제공 : 서울시청)