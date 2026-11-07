'후라도 역투'…삼성, 한국시리즈 1패 뒤 2연승

<앵커>



프로야구 한국시리즈 3차전에서 삼성이 KT를 꺾고 1차전 패배 이후 2연승을 달렸습니다. 선발 투수로 나선 후라도가 7회까지 1실점으로 틀어막는 역투로 팀을 승리로 이끌었습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



라이온즈파크를 가득 메운 2만 3천550명 팬들의 뜨거운 함성 속에 '영원한 라이언 킹' 이승엽 전 감독의 시구로 시작된 3차전에서 삼성 선발 후라도가 경기를 지배했습니다.



특유의 제구력을 자랑하며 예리한 투심과 컷 패스트볼, 체인지업, 슬라이더를 섞어 던지며 7이닝 1실점, 탈삼진 6개 역투를 펼쳤습니다.



특히 6회 2아웃에서 강습 타구에 손등을 맞았지만, 아무 일 없다는 듯 투구를 강행해 마지막 아웃을 뜬공으로 잡아냈고, 108번째 공을 던져 7회까지 막아내자 포효하며 임무 완수를 자축했습니다.



삼성 타선은 KT 선발 소형준의 경기 초반 제구 불안을 놓치지 않았습니다.



1:0으로 뒤진 1회 최형우의 적시타로 동점을 만든 뒤 2회 볼넷 3개로 잡은 1아웃 만루 기회에서 김성윤의 땅볼 때 역전에 성공했습니다.



이어 후속 타자 구자욱이 오른쪽 담장을 때리는 2타점 3루타로 라이온즈파크를 열광에 빠뜨렸습니다.



소형준이 제구를 되찾으면서 추가점을 못 내 애를 태우던 삼성은 8회 박승규가 바뀐 투수 김정운을 공략해 좌월 솔로포를 터뜨려 쐐기를 박았습니다.



삼성은 KT를 5:1로 눌러 1차전 패배 뒤 2연승으로 시리즈를 앞서 나갔고, 승리 투수가 된 후라도는 3차전 MVP를 차지했습니다.



[아리엘 후라도/삼성 투수·한국시리즈 3차전 MVP : 마운드에 올라갈 때마다 '팀의 기둥이 돼야겠다. 팀의 에이스가 되어야겠다'고 생각했습니다. 제가 잘하면 동료들에게 동기부여가 돼 같이 열심히 하지 않을까 생각하면서 던졌습니다.]



삼성은 오늘(7일) 4차전에 선발 장찬희를 내세우면서 불펜 총력전으로 시리즈 3연승에 도전하고, 반격이 필요한 KT는 1차전 불펜 출격했던 로건이 선발로 나섭니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박정삼)