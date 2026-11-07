온수관 파열에 신호등 쓰러져…8,965세대 난방 중단

<앵커>



어젯밤(6일) 서울 강서구의 한 아파트 단지에서 온수관이 파열되면서, 인근 8천900여 세대에 난방과 온수 공급이 끊겼습니다. 온수관 위에 있던 신호등이 무너져 내렸고, 점검하던 직원 1명도 다쳤습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 김보미 기자입니다.



<기자>



아파트 단지 앞 바닥에서 흰 수증기가 피어오릅니다.



신호등 1대는 균형을 잃고 쓰러져있습니다.



어제 저녁 8시 반쯤 서울 강서구 마곡동의 한 아파트 앞 온수관이 파열됐습니다.



배관에서 물과 수증기가 새어 나오며 온수관 위에 있던 신호등도 무너져 내렸고, 이를 점검하던 서울에너지공사 직원이 발에 화상을 입었습니다.



배관이 파열된 지 3시간 정도 지난 시점인데 아직까지 수증기가 뿜어져 나오고 복구 작업이 한창입니다.



서울에너지공사는 복구를 위해 밤 11시부터 인근 아파트 8천965세대의 난방과 온수 공급을 차단했습니다.



[이동건/아파트 주민 : 아까 11시부터 (따뜻한 물이) 안 나온다고 들었어요. 완전 얼음 같은 차가운 물로 씻는다고 생각하면 암울해요.]



공사 측은 "배관에 구멍이 생긴 것으로 추정되는데 감전 우려로 신호등을 먼저 들어내고, 오전 8시까지 복구를 목표로 하고 있다"고 설명했습니다.



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어두운 밤, 건물과 차량에서 시뻘건 불길이 치솟습니다.



오늘 새벽 1시 10분쯤에는 강원 춘천 사북면의 한 펜션에서 불이나 약 2시간 20분만에 꺼졌습니다.



이 화재로 숙박객 2명이 경상을 입었고, 다른 숙박객과 주인 등 17명이 대피했습니다.



소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



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어제 저녁 6시 50분쯤에는 충남 금산군 부리면의 한 캠핑카에서 불이 나 약 30분 만에 꺼졌습니다.



불은 가스버너에서 시작된 것으로 파악됐는데, 노부부가 2도 화상을 입고 병원으로 이송됐습니다.



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어제 저녁 8시 30분쯤에는 전남 무안군의 한 돼지 축사에서 불이 나 2시간 반 만에 꺼졌습니다.



소방당국은 이 불로 돼지 500마리가 폐사한 것으로 추정하고 있습니다.



(영상취재 : 이용한, 영상편집 : 김윤성)