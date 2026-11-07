10월 일자리 '깜짝' 증가…뉴욕 증시는 반등 성공

<앵커>



전날 폭락했던 뉴욕 증시가 하루 만에 반등했습니다. 반도체 주를 중심으로 저가 매수세가 몰린 것인데요. 다만, 미국 고용시장 지표가 긍정적으로 나오면서 금리 인상 가능성이 커진 점이 증시에는 부담으로 작용할 수 있다는 분석이 나옵니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



지난달 농업 분야를 제외한 미국의 일자리가 16만 5천 개 늘어난 것으로 집계됐습니다.



시장 예상치의 무려 3배 가까운 수치입니다.



실업률은 4.1%로 낮아졌고, 시간당 평균 임금도 예상보다 더 오른 것으로 나타났습니다.



지난 8월과 9월에 새로 생긴 일자리도, 처음 통계 발표 때보다 8만 4천 개 더 많은 것으로 확인됐다며 미국 노동부가 수정 발표했습니다.



경제 성장에 비해서 더디던 고용이 모처럼 힘을 받는 모습입니다.



이렇게 고용 시장이 탄탄한 것으로 나타나면서, 다음 달 미국 중앙은행 연준이 기준금리를 올릴 수 있다는 전망에 더욱 힘이 실리고 있습니다.



일자리가 늘고 있다는 것은 금리를 올리더라도 경기가 꺾이지 않고 버틸 수 있다는 신호로 해석되기 때문입니다.



실제로 일자리 통계 발표 이후, 미국 국채 금리는 올랐고, 시장에서는 다음 달 금리 인상 가능성을 70%대로 높여 잡았습니다.



한편, 뉴욕 증시는 전날 폭락의 충격을 딛고 하루 만에 반등에 성공했습니다.



엔비디아를 비롯해 낙폭이 컸던 반도체 주를 중심으로 저가 매수세가 몰리면서 지수를 끌어올렸습니다.



[조 마촐라/증권사 투자전략가 : 명심해야 할 점은 시장은 먼저 과잉 반응하고 이후 냉정을 되찾으며 회복하는 경우가 많다는 것입니다.]



다만 현지 언론들은 금리 인상 가능성이 커진 점은 AI 산업 규제 우려에 이미 흔들리고 있는 증시에 또 다른 부담이 될 수 있다고 지적했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김호진)